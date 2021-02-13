新春出遊》高雄衛武營新春剪花藝術裝置展限時登場

2021牛年初一走春必打卡！高雄衛武營新春剪花藝術裝置展限時登場。圖／Tatler Taiwan提供
2021牛年初一走春必打卡！高雄衛武營新春剪花藝術裝置展限時登場。圖／Tatler Taiwan提供

南臺灣重要的表演藝術基地——衛武營國家藝術文化中心，現正限時展出由剪紙藝術家楊士毅帶來絕美的新春剪花藝術裝置展，新年走春就來去高雄吧！

昨天除夕大家都有熱熱鬧鬧團圓吃年夜飯了嗎？而今天是牛年的大年初一，許多人都會在今天出門拜訪親朋好友，或是到戶外走走「行春」、「走春」，現在正在南台灣過年的人，若是還不曉得要去哪裡走春，位於高雄的表演藝術基地——衛武營國家藝術文化中心，不僅有遼闊的戶外空間適合遛小孩，館內更有新春限時限地登場的新春剪花藝術裝置展，過年期間就來去走走吧！

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

近年南台灣有越來越多精彩且獨特的景點，像是屏東絕美的文創園區「勝利星村」、台南市美術館、嘉義市立美術館……等，除了是超美的藝術基地之外，共通點都是有著許多戶外開放空間，過年期間想要出門走春、又想維持安全社交距離的話，這些景點都是不錯的選擇，不過也別忘了要戴好口罩、勤洗手。

而高雄衛武營國家藝術文化中心更在本月邀請到剪紙藝術家楊士毅，在3F樹冠大廳西側露台打造「繁花盛開的祝褔-新春剪花藝術裝置展」，絕美精緻的剪紙藝術在不同時間、不同光影的變化之下，流轉出絕美的影像，讓人流連忘返！

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

台灣知名的剪紙藝術家楊士毅，更是一位攝影師與導演，他擅長將台灣本土在地能量轉換為藝術創作，像是2019年完成的大型裝置藝術作品「大魚的祝福」，坐落於台南安平港濱歷史公園內，鋼骨結構交織出栩栩如生的鯨魚造型。不僅鯨魚外型呼應台南古地理名稱，內部也特別以釉燒玻璃來詮釋台灣島嶼多彩的樣貌。這座守護港濱的大魚，在白天與藍天相呼應，夜晚則點燈帶來最有亮點的守護。 

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

而此次他於衛武營國家藝術文化中心所打造的新春剪花藝術裝置，以台灣農業社會中象徵辛勤耕耘的為主角，在此耕耘出一片似錦繁花，不僅喜氣，更充滿溫暖的力量，在作品介紹資訊中更寫道：「為我們默默耕耘的人，如同天上派下來的天使，用他的努力，讓美好事物在我們身邊發生。

我們以象徵耕耘的牛為中心，綻放一座幸福溫暖的花園，謝謝為我們帶來美好生活的人；同時也希望每個人能記得，在自己的生命花園中，你就是一切繁花盛開的原因，是不斷耕耘的主角，也是自己的天使，新的一年，謝謝一直努力的自己，然後帶著力量繼續往前走。

這件作品，祝福每個默默耕耘，認真努力的人，擁有繁花盛開的一年。」

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。

衛武營國家藝術文化中心內的新春剪花藝術裝置。 圖／Tatler Taiwan

作者／Lulu Tsai
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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