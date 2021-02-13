新春出遊》屏東勝利星村好吃好逛又好玩

屏東勝利星村好吃好逛又好玩。圖／Tatler Taiwan提供
屏東勝利星村好吃好逛又好玩。圖／Tatler Taiwan提供

大年初一走春還沒決定好去哪裡嗎？屏東勝利星村創意生活園區全新主題活動盛大登場，一起來去走春吧！

全台各地有越來越多精彩的文創園區，過年走春不妨造訪這些園區，感受獨一無二的在地人文景致吧！

而位於屏東市的勝利星村，更是一個重要的眷村文化基地，屏東縣政府特別以無圍牆園區的概念來進行打造，讓這個有著獨特人文風味的園區，能夠成為到訪此處民眾們一個最活絡的都市客廳。 

12座花藝裝置

聚

聚 圖／Tatler Taiwan

屏東新伊甸

屏東新伊甸 圖／Tatler Taiwan

交織

交織 圖／Tatler Taiwan

心繫勝利

心繫勝利 圖／Tatler Taiwan

屏東勝利星村創意生活園區在農曆年節時期特別推出「勝利星村 浪漫有春」活動，推出許多好吃、好玩又好逛的文化新體驗，其中也特別邀請到花藝師在園區內打造花藝裝置藝術，成為園區內獨特的打卡景點！

解構窗花

解構窗花 圖／Tatler Taiwan

勝利啟航

勝利啟航 圖／Tatler Taiwan

巢Home

巢Home 圖／Tatler Taiwan

眷春新眷色

眷春新眷色 圖／Tatler Taiwan

12個地景創作

必勝巷光環境

必勝巷光環境 圖／Tatler Taiwan

清營巷光環境

清營巷光環境 圖／Tatler Taiwan

永勝巷光環境

永勝巷光環境 圖／Tatler Taiwan

勝義巷光環境

勝義巷光環境 圖／Tatler Taiwan

薪星

薪星 圖／Tatler Taiwan

園區品牌店家多元、文化性豐富，形成特色街區，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等，食衣住行育樂等店家都將在今年陸續與大家見面。

屏東縣政府也特別設計精美導覽手冊，讓遊客循著每條規劃路線慢遊，除了走訪獨立書店群的閱讀路線；還有吃飽吃足享受眷村美食與私房料理的路線；或是選擇質感輕食，並造訪絕對不能錯過的文創店家；另外，還有重現眷村風情的旗袍、原民特色的手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物等。想來趟屏東市小旅行，勝利文旅、五十年代鄉下人家等日式民宿也能讓你一夜好眠。

51家風格商店

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

目前園區有51個品牌，農曆年前有42個品牌開幕，還有部份尚進行細部裝修的品牌業者為營運暖身，以快閃設攤形式展售商品。誠品書店也於園區快閃開展「期間限定店」至2月底止。

作者／Tatler Taiwan
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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