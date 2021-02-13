新春出遊》屏東勝利星村好吃好逛又好玩

大年初一走春還沒決定好去哪裡嗎？屏東勝利星村創意生活園區全新主題活動盛大登場，一起來去走春吧！

全台各地有越來越多精彩的文創園區，過年走春不妨造訪這些園區，感受獨一無二的在地人文景致吧！

而位於屏東市的勝利星村，更是一個重要的眷村文化基地，屏東縣政府特別以無圍牆園區的概念來進行打造，讓這個有著獨特人文風味的園區，能夠成為到訪此處民眾們一個最活絡的都市客廳。

12座花藝裝置

聚 圖／Tatler Taiwan

屏東新伊甸 圖／Tatler Taiwan

交織 圖／Tatler Taiwan

心繫勝利 圖／Tatler Taiwan

屏東勝利星村創意生活園區在農曆年節時期特別推出「勝利星村 浪漫有春」活動，推出許多好吃、好玩又好逛的文化新體驗，其中也特別邀請到花藝師在園區內打造花藝裝置藝術，成為園區內獨特的打卡景點！

解構窗花 圖／Tatler Taiwan

勝利啟航 圖／Tatler Taiwan

巢Home 圖／Tatler Taiwan

眷春新眷色 圖／Tatler Taiwan

12個地景創作

必勝巷光環境 圖／Tatler Taiwan

清營巷光環境 圖／Tatler Taiwan

永勝巷光環境 圖／Tatler Taiwan

勝義巷光環境 圖／Tatler Taiwan

薪星 圖／Tatler Taiwan

園區品牌店家多元、文化性豐富，形成特色街區，橫跨餐飲、文化創意、表演藝術、親子體驗、服裝與花藝設計、生活體驗、旅宿等，食衣住行育樂等店家都將在今年陸續與大家見面。

屏東縣政府也特別設計精美導覽手冊，讓遊客循著每條規劃路線慢遊，除了走訪獨立書店群的閱讀路線；還有吃飽吃足享受眷村美食與私房料理的路線；或是選擇質感輕食，並造訪絕對不能錯過的文創店家；另外，還有重現眷村風情的旗袍、原民特色的手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物等。想來趟屏東市小旅行，勝利文旅、五十年代鄉下人家等日式民宿也能讓你一夜好眠。

51家風格商店

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格商店等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

園區有51個風格品牌等你陸續來發掘。 圖／Tatler Taiwan

目前園區有51個品牌，農曆年前有42個品牌開幕，還有部份尚進行細部裝修的品牌業者為營運暖身，以快閃設攤形式展售商品。誠品書店也於園區快閃開展「期間限定店」至2月底止。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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