情人節禮物推薦 精選5個台灣輕珠寶品牌 男友送禮免煩惱

即將迎接情人節，今年跟另一半打算怎麼過呢？以下編輯精選五家來自台灣的輕珠寶品牌，讓你送禮免煩惱更不傷荷包。

2021情人節即將到來，還在苦惱要怎麼過，或是還沒準備好禮物嗎？其實要討好她一點都不難，細緻優雅的輕珠寶一直是台灣女生所鍾愛的珠寶款式，以下編輯推薦五家來自台灣的輕珠寶品牌，從項鍊、耳扣、手環到戒指通通有，甚至還有推出客製化刻字服務，還不快物色起來！

ALUXE

寶石項鍊、鑽石項鍊、珍珠項鍊。（圖片取自Aluxe官網）

珍珠項鍊。（圖片取自Aluxe官網）

在網路討論度極高的台灣珠寶品牌Aluxe亞立詩，近年不斷拓展海內外實體據點，期待透過自身40多年珠寶產業的經驗，帶給更多顧客精緻的服務、公開透明的價格，以及多樣化的珠寶款式選擇，而除了最知名的婚戒之外，Aluxe更有許多精緻小巧的時尚珠寶，不論是鑲嵌上不同彩色寶石的項鍊、字母項鍊，或是有著十字架、蝴蝶、愛心……等設計形狀的珠寶通通都能在這裡找到，精巧的設計更能與各種風格的日常穿搭進行搭配，也因為款式多樣化，不論是情人之間互相贈送定情禮物，或是想挑選給對方小驚喜等種種需求都能滿足。

無限寶石戒指。（圖片取自Aluxe官網） 鑽石手鍊。（圖片取自Aluxe官網）

林曉同珠寶

小公主套鍊。（圖片提供/林曉同珠寶） 小小公主手環。（圖片提供/林曉同珠寶）

全新小公主系列作品。（圖片提供/林曉同珠寶）

小公主耳環。（圖片提供/林曉同珠寶） 小公主系列戒指。（圖片提供/林曉同珠寶） 小小公主套鍊。（圖片提供/林曉同珠寶）

小公主手鍊。（圖片提供/林曉同珠寶）

相信許多人都對林曉同珠寶不陌生，林曉同擅長將溫暖的情感與回憶注入珠寶設計當中，並以新穎的手法來賦予珠寶嶄新的生命力，譬如運用玉石來創作的幸福青鳥與陪伴玉熊系列作品，更是滿載幸福意涵。

近期，林曉同珠寶推出全新小公主系列珠寶，將父親對於女兒的呵護封存在珠寶創作當中，除此之外，更以獨特的「蝴蝶結」設計，寄寓每個女人都是一個備受呵護小公主之情感，情人節就用這款珠寶來寵愛她吧！

OLIVIA YAO JEWELLERY

Promise 14K合金淡水珍珠項鍊。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery）

Promise 14K合金淡水珍珠項鍊。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery）

珠寶沙龍Olivia Yao Fine Jewellery Salon。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery）

Iiris系列寶石鍊手環。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery） Iiris系列寶石鍊手環，綠玉髓x菫青石。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery）

成立於2013年的Olivia Yao Jewellery，一直以其細緻優雅的設計，深受許多顧客的喜愛，除了打造百搭且時髦的珠寶設計之外，Olivia Yao Jewellery更期待透過珠寶傳遞獨一無二的故事與情感，其Promise系列輕珠寶除了將鑽石與迷你淡水珍珠結合之外，更提供專屬客製化刻字訂製服務，可以刻下情人之間的浪漫愛語與暱稱。而Iiris寶石雙層手鍊系列珠寶，則透過不同的彩色寶石與細緻的手環搭配，營造出時髦的層次感。

Iiris系列寶石鍊手環，米粒珍珠x玫瑰金。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery） Iiris系列寶石鍊手環。（圖片提供∕Olivia Yao Jewellery）

SHEE’S FINE JEWELRY

Shee’s Fine Jewelry珠寶專賣店。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry）

十分圓滿項鍊/手鍊。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry） 字母項鍊 / 手鍊。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry）

鑽石鍊戒。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry） 鑽石鍊戒。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry） 棕梠樹耳釘。（圖片提供∕Shee’s Fine Jewelry）

由知名模特兒侍懷鳳於紐約所創立的珠寶品牌侍好珠寶Shee’s Fine Jewelry，以Daily Luxury為設計核心價值，侍懷鳳更曾與Tatler分享道：「我覺得珠寶對女人而言就像口紅吧！是一個武器讓妳把自己裝備好，戴出去不只要漂亮更要有自信。」

因而從高級訂製珠寶到日常輕珠寶的設計，她都期待能夠透過Shee’s Fine Jewelry來襯托每一位風格獨具的顧客。她不斷透過各種新穎活潑的設計手法來打造珠寶，讓配戴珠寶的日常，能夠因為這些設計小巧思而更加精彩。

SILVER TWINKLE

經典星芒系列。（圖片提供/Silver Twinkle）

敦化旗艦總店。（圖片提供/Silver Twinkle）

經典星芒系列項鍊。（圖片提供/Silver Twinkle） 14K金心月專屬刻字項鍊情境圖。（圖片提供/Silver Twinkle）

經典星芒系列 14K金 星芒項鍊。（圖片提供/Silver Twinkle） 經典星芒系列 14K金 月亮項鍊。（圖片提供/Silver Twinkle）

創立迄今已經超過十年的台灣輕珠寶品牌Silver Twinkle，認為珠寶應該是要可以與配戴者產生共鳴，而且更重要的是能夠陪你上山下海，因而Silver Twinkle的珠寶首飾便以「不褪⾊、不過敏」為設計主軸，不論是運用天然寶石搭配10K/14K真⾦，或是925/950純銀的設計，都能夠滿足配戴者在不同場合的配戴需求。

而特別以高掛於天際的星星、月亮與太陽作為設計靈感的經典星芒系列，更是其最熱銷好評的系列之一，不論是單戴或是疊戴都時髦有型。

而今年全新推出的14K金「心月」專屬刻字項鍊，更可以根據顧客的需求進行客製雷雕刻字技術服務，而且雙面均能刻製，更完整了每一對戀人對於浪漫的無限想像。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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