解析Sauvereign 受名媛青睞的三大原因

以24K金箔為創作核心的 Sauvereign，台灣旗艦店日前已於 BELLAVITA 一樓正式開幕，以下為您解析 Sauvereign 品牌的三大特色！

Sauvereign 由生於香港、長於倫敦的 Bertrand Mak 創立，品牌核心精神源於義大利文藝復興畫家 Sandro Botticelli 的作品《維納斯的誕生》，並透過24K金箔，追求著理想的極致美學。

2012年，Sauvereign 研發出獨家金箔技藝，集合從英國、法國、德國、香港、義大利到日本等地的專業匠人，以24K金箔點綴著 Sauvereign 的各式產品，從鞋子、配飾到包包，「24K金箔」成了品牌具有極高辨識度的商品特色。

可自由拆卸、搭配的傳世金箔扣

Sauvereign PURE 3 24K & White Gold G02 傳世金箔扣。 Sauvereign INK 4 Moon Gold Omoiyari G01 傳世金箔扣。 Sauvereign SHADOW IV 24K Gold 214A G01 傳世金箔扣。

在 Sauvereign 許多商品上都可見到的「傳世金箔扣」，是品牌的經典產品之一。每一枚金箔扣皆由匠人純手工、耗時數日到數週製作，充分展現 Sauvereign 工藝技巧與藝術性。

SAUVEREIGN 「傳世金箔扣」，可替換於鞋款或包款上裝飾。

這個金箔扣能自由拆除與組裝，不論是裝飾在手袋上，置於高跟鞋尖，或是結合服裝造型當作胸針與墜飾，都可以輕鬆地變換搭配，化身令人眼睛為之一亮的小巧思。

24K優雅包覆的金箔鞋跟

Sauvereign Marlene Mesh 75 24K Gold Olive Suede and Nude Mesh 跟鞋 搭配 Ink Green Gold Erinite G02經典金箔扣。

除了金箔扣，Sauvereign 最特殊的設計，還有品牌獨有的24K金箔鞋跟。金箔鞋跟的設計，來自創辦人 Bertrand Mak 於2012年萌生出的想法，然而脆弱的金箔卻成為了製作上極大的挑戰，光是鞋履的樣板就足足花了近一年時間製作。

Sauvereign May 20 White Gold Black 麂皮皮革平底鞋 搭配Infinity III Yellow Gold Vanilla Sky G01經典金箔扣。

Sauvereign Merida 75 White Gold Kyoho 漆亮皮革跟鞋 搭配 Ink3 24K gold Ivory G03經典金箔扣。

秉持義大利傳統製鞋手藝與優質物料，Sauvereign 的鞋履皆在義大利博洛尼亞手工製作，從設計到生產，必須經過120道繁複、細膩的工序，最終才能呈現出金箔獨樹一格的質感與光澤。

三種背帶自由變換的 Aphrodite 系列包款

Aphrodite 168 Gold White 小牛皮革包款 搭配 SIXTY-SIX MARMORINO G03 傳世金箔扣。 Aphrodite 168 Gold Bleu Polo 小牛皮革包款 搭配SHADOW IV 24K Gold 214A G01 傳世金箔扣。

Aphrodite 包款以希臘神話中代表愛、美麗和激情的女神為名，這位希臘神話中的女神，同時也是品牌創辦人 Bertrand Mak 創作 Sauvereign 第一個手袋的靈感來源。Aphrodite 的簡約輪廓低調而不失奢華，包包的金屬裝置鎖，可以自由繫上 Sauvereign 金箔扣，不但能為包款帶來個人風格，金箔扣亦可讓包包開合使用時更加流暢、便利。

Aphrodite 168 Gold Siena 小牛皮革包款 搭配 PURE 3 24K and White Gold G02 傳世金箔扣。 Aphrodite 168 Gold Black 小牛皮革包款 搭配 CUBIK G03 傳世金箔扣。

不只可以選擇自己喜愛的金箔圖案，每一款 Aphrodite 包款也都具備三種長度的背帶，讓你可以輕鬆調整成手提、肩背和斜背，店上並提供個人專屬打孔服務，讓包包貼合自己的身形比例，不會出現背帶過長、孔洞過多的尷尬狀況。

Aphrodite 系列包款。

Aphrodite 系列由法國特魯瓦匠人以馬鞍式縫紉技藝全手工縫製，目前一星期僅能完成三件作品。包款材質上採用法國的牛犢紋皮、小牛皮與鱷魚皮，包款內則是襯以柔軟羊皮為材質，並提供兩種顏色選擇，金屬硬件亦可選擇純金或鈀金。目前 Aphrodite 系列共有小、中、大三種不同尺寸，中尺寸包款已率先上市。

同場加映：台灣獨家限定「天燈」傳世金箔扣

台灣獨家LANTERN傳世金箔扣。於台北SAUVEREIGN精品店獨家限量發售。

為慶祝 Sauvereign 於台灣 BELLAVITA 盛大開幕，品牌創辦人 Bertrand Mak 將台灣在地的傳統天燈與金箔扣相結合，設計出了台灣限定的「天燈」傳世金箔扣。

這款作品中，Bertrand Mak 首次將金箔扣以倒置形態創作，呼應著天燈的形狀，並將金箔化作綻放中的煙花、10顆不同顏色的天然母貝喻為明燈，寄寓著滿滿的祝福。Sauvereign 台灣旗艦店日前已於 BELLAVITA 一樓正式開幕，有空時親自到店上，感受傳世金箔扣的奢華魅力。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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