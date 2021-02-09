解析Sauvereign 受名媛青睞的三大原因
以24K金箔為創作核心的 Sauvereign，台灣旗艦店日前已於 BELLAVITA 一樓正式開幕，以下為您解析 Sauvereign 品牌的三大特色！
Sauvereign 由生於香港、長於倫敦的 Bertrand Mak 創立，品牌核心精神源於義大利文藝復興畫家 Sandro Botticelli 的作品《維納斯的誕生》，並透過24K金箔，追求著理想的極致美學。
2012年，Sauvereign 研發出獨家金箔技藝，集合從英國、法國、德國、香港、義大利到日本等地的專業匠人，以24K金箔點綴著 Sauvereign 的各式產品，從鞋子、配飾到包包，「24K金箔」成了品牌具有極高辨識度的商品特色。
可自由拆卸、搭配的傳世金箔扣
在 Sauvereign 許多商品上都可見到的「傳世金箔扣」，是品牌的經典產品之一。每一枚金箔扣皆由匠人純手工、耗時數日到數週製作，充分展現 Sauvereign 工藝技巧與藝術性。
這個金箔扣能自由拆除與組裝，不論是裝飾在手袋上，置於高跟鞋尖，或是結合服裝造型當作胸針與墜飾，都可以輕鬆地變換搭配，化身令人眼睛為之一亮的小巧思。
24K優雅包覆的金箔鞋跟
除了金箔扣，Sauvereign 最特殊的設計，還有品牌獨有的24K金箔鞋跟。金箔鞋跟的設計，來自創辦人 Bertrand Mak 於2012年萌生出的想法，然而脆弱的金箔卻成為了製作上極大的挑戰，光是鞋履的樣板就足足花了近一年時間製作。
秉持義大利傳統製鞋手藝與優質物料，Sauvereign 的鞋履皆在義大利博洛尼亞手工製作，從設計到生產，必須經過120道繁複、細膩的工序，最終才能呈現出金箔獨樹一格的質感與光澤。
三種背帶自由變換的 Aphrodite 系列包款
Aphrodite 包款以希臘神話中代表愛、美麗和激情的女神為名，這位希臘神話中的女神，同時也是品牌創辦人 Bertrand Mak 創作 Sauvereign 第一個手袋的靈感來源。Aphrodite 的簡約輪廓低調而不失奢華，包包的金屬裝置鎖，可以自由繫上 Sauvereign 金箔扣，不但能為包款帶來個人風格，金箔扣亦可讓包包開合使用時更加流暢、便利。
不只可以選擇自己喜愛的金箔圖案，每一款 Aphrodite 包款也都具備三種長度的背帶，讓你可以輕鬆調整成手提、肩背和斜背，店上並提供個人專屬打孔服務，讓包包貼合自己的身形比例，不會出現背帶過長、孔洞過多的尷尬狀況。
Aphrodite 系列由法國特魯瓦匠人以馬鞍式縫紉技藝全手工縫製，目前一星期僅能完成三件作品。包款材質上採用法國的牛犢紋皮、小牛皮與鱷魚皮，包款內則是襯以柔軟羊皮為材質，並提供兩種顏色選擇，金屬硬件亦可選擇純金或鈀金。目前 Aphrodite 系列共有小、中、大三種不同尺寸，中尺寸包款已率先上市。
同場加映：台灣獨家限定「天燈」傳世金箔扣
為慶祝 Sauvereign 於台灣 BELLAVITA 盛大開幕，品牌創辦人 Bertrand Mak 將台灣在地的傳統天燈與金箔扣相結合，設計出了台灣限定的「天燈」傳世金箔扣。
這款作品中，Bertrand Mak 首次將金箔扣以倒置形態創作，呼應著天燈的形狀，並將金箔化作綻放中的煙花、10顆不同顏色的天然母貝喻為明燈，寄寓著滿滿的祝福。Sauvereign 台灣旗艦店日前已於 BELLAVITA 一樓正式開幕，有空時親自到店上，感受傳世金箔扣的奢華魅力。
作者／Tatler Taiwan
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀：
香港「M+博物館」作品搶先看！藝術藏家夫婦大手筆捐出90件私人收藏，培育香港藝文能量
2021年的時尚迷都買什麼？答案是…Dior 睡衣、Versace 書擋和 Dolce & Gabbana 的冰箱！