一堂遲來的公司治理課，大同百年經營權走向共治！

文／林鳳琪

2020年，紛擾多時大同經營權爭奪戰，在年底暫告落幕。如今，隨著外部股東與專業經營團隊入主，大同被迫從家族經營的模式改弦更張，開啟「共治」的新篇章。同一年，全台各地的家族企業也紛紛傳出拋售潮。動搖台灣經濟根本的危機，似乎正悄然而至。值此大環境變局，「接班傳承」的重新思考與布局，是台灣家族企業轉危為安、甚至逆轉勝的絕對關鍵！

2020年底，大同三大股東，原家族經營者林郭文艷，在與市場派王光祥、鄭文逸達成共識後，延攬有併購大王之稱、前中美晶董事長盧明光，以及前鴻海大將鍾依文，分別擔任董事長與總經理。一場世紀鬧劇，暫告落幕。

「最終，還是走到了這一步，」一位熟識林郭文艷的企業人士慨然長嘆，每三年，只要大同董監改選，就重演一次經營權之爭。「幾年前，林郭來找我，我就建議她一定要專業治理，要引進外部資金，要活化大同資產，最重要的，是培養專業經營團隊。當時她聽不進去，我就知道，這一天遲早會來。」

「很可惜，與其『被迫』讓出經營權，（掌門人）為何不在還有主導權時，好好傳承並規劃，讓大同永續經營？」

大同前身「協志商號」始創於日治時代的1918年。第一代創辦人林尚志以營造、重機起家。第二代獨子林挺生接班後，跨入家電領域，一款大同電鍋家喻戶曉，大同更是全台首批掛牌上市的企業。

林挺生掌權近半世紀，將家族企業帶往「台灣之光」，創造「大同盛世」，事業橫跨營建、家電、重機、面板、科技、綠能、半導體等；極盛時期，大同市值高達逾5000億元。

大同千億市值教訓，值得家族企業警惕

曾幾何時，台灣之光竟淪為「十年發不出股利」「市值慘跌千億」「董座掏空公司」。2019年，旗下事業華映、綠能因經營不善關廠歇業，股票相繼下市，不但千餘名員工失業，小股東投資血本無歸，更拖累貸款銀行數十億呆帳要不回。

一個家族企業經營不善，牽連整個台灣付出龐大的社會成本。這場「千億市值的慘痛教訓」，不只跟投資股東息息相關，也是眾多家族企業的負面參考。

到底，大同犯了哪些致命錯誤？

長期研究華人家族企業治理與傳承、香港中文大學金融系與會計學院聯席教授范博宏直言，禍根，早在第二代林挺生掌權的「大同盛世」就已種下。

未培養接班人、股權繼承人

致命錯誤一，林挺生過世前，未積極培養企業接班人與股權繼承人。

范博宏表示，林挺生接班後，帶領大同轉型成功，成為當時執政黨重要的商界領袖，打造大同盛世。但他娶妻二房，又沒有規劃專業家族治理，下一代注定走向無法好好合作的命運。

股權繼承者，就跟企業接班者一樣，在繼承前，就要有計畫、有系統地培養他們成為負責任的股東，做出對企業最大利益的決定。

這些都是掌門人在分配股權前，就必須規劃培養的。「當家族股東價值觀不同，又有利益衝突，會變成一盤散沙，將對事業帶來非常大的危機，而且是立即的危機，」范博宏表示。

在大同林家第三代、大房長子林蔚山與林郭文艷掌權後，其他第三代就因彼此價值觀不同，再加上利益衝突，最後憤而賣掉股權，導致大同股權愈來愈分散，種下市場派因龐大土地開發利益，搶奪經營權的惡因。

掌門人獨寵一人，成一言堂

致命錯誤二，掌門人獨寵一人。

范博宏觀察，「偏愛」也是家族企業掌門人常犯的錯誤，「為何偏愛？因為聽話、執行力高。」

林挺生的偏愛，造成林郭文艷的專權獨裁。「林挺生過世後，大家就是捧一個領導，一起抵禦『外侮』，只要順著林郭就能吃飽，就能得到很多利益，在林郭的保護下，不管業績如何差勁，只要忠心就好，這是從上到下的腐敗，」范博宏話說得很重。

繼承者重私利、缺乏制衡

致命錯誤三，繼承者過於自私，且目無法治，公庫通私庫。

林蔚山與林郭文艷接班掌門後，並沒有以事業利益優先，把股東團結起來，反而是為私利，「把家族股東全都掃出去，卻造成『一黨』獨大，缺乏制衡。」

企業缺乏股東監督，林蔚山又目無法紀，「公庫通私庫」掏空公司，大同的經營每況愈下。

無論是公司治理或家族治理，大同內部已狀況連連，又缺乏外部市場監督機制，范博宏直言，大同走向衰敗是必然，而非偶然。

如今，隨著外部股東入主，專業經理人團隊接班經營。2020年，大同被迫從家族經營，轉進「共治」。這家奄奄一息的百年企業，能否續命重生？故事仍未完待續。

而且，在大同的故事之外，還有另一個足以動搖台灣經濟的世紀風暴，正悄悄成形。

台灣的中小企業，受到新冠疫情重創，求售潮從南到北，逐漸蔓延擴散。

2021年1月中旬，高雄市中心一棟辦公大樓裡，門外冬陽耀眼，門內幽暗長廊的兩旁辦公室大門深鎖，雖是上班日，昔日人潮卻不再。

「去年疫情爆發後，我們這棟大樓有好幾家公司陸續歇業，」知名鑑價公司華淵的創辦人、高雄產業發展協會前理事長陳聯興說。

「這兩年，光是找我們經手鑑價，想賣廠房、賣股權，或是乾脆打包出清的公司，比起往年多兩成以上，」陳聯興細聲透露。

這些求售企業，大多是股權高度集中的中小型家族企業，有些因為貿易戰與疫情接連打擊，經營困難，不得不賣。陳聯興不禁感嘆：「公司做不好想賣，很正常，但你很難想像，有些40、50年經營得不錯的企業，也想賣。」

細究原因，都是傳承出了問題。

陳聯興舉例，南部有家60年歷史的金屬加工廠，第一代以獨家技術稱霸業界後，交棒第二代，進入家族成員共治，偶有意見不合，但因手足人口簡單，大多能達成共識。

然而，隨著第三代家族成員暴增近百人，紛爭愈來愈多，對於誰來繼承，更是毫無共識。預見接班困難，加上疫情加速轉型升級挑戰，第二代決定乾脆趁企業價值仍在時，賣掉退場。

另一個崩壞中的家族企業現場，發生在中台灣。

沒錢沒資源，二代拒絕接班

「我們最近要擴廠，四處尋覓，找到這家老廠，第二代接班意願不高，加上全球疫情出國接單不容易，設備業景氣也很差，第一代想說，乾脆賣一賣算了，」知名工具箱大廠、明昌國際總經理陳琮仁感慨說：「聽了滿難過，畢竟，這家軸承廠也30年了，技術可能就此失傳。」

明昌國際董事長張庭維也觀察到，台灣家族型的中小企業，正面臨傳承的關鍵時刻。若是資源夠多的企業，二代較有足夠時間與條件慢慢摸索，找出數位轉型方向，政府也比較願意把資源給有未來的企業。

「換個角度，如果企業不具規模，又缺乏管理機制，老實說，很多二代也很怕接。二代不願意接的工廠，要談數位轉型更不可能，」張庭維直指這波老廠拋售潮的背後原因。

場景來到北台灣，知名散熱元件大廠安力國際董事長許振焜，為了在台灣打造一條「非紅」供應鏈，幾乎全台跑透透苦尋生產基地。最終循線覓得一家40年歷史，技術不錯的小廠。

「父子兩代都在工廠，有設備、有技術，也有團隊，只是遭疫情衝擊，籌資不易，造成資金缺口，才決定出售股權，」許振焜說。

原打算「連人帶廠」一併收購，卻在一踏進工廠後打了退堂鼓，「老闆竟在廠區裡蓋了廟，」許振焜認為，這代表公司治理仍是家天下思惟，可能把「公庫通家庫」視為理所當然。

「併購一家工廠容易，要改變經營團隊的思惟很困難，」許振焜最後決定不買，一面也感嘆，台灣這類中小型家族企業，大多缺乏專業治理，太平時代還能勉強維繫，但如今，經營環境日益艱困，加上資金斷鏈，即便想轉型也是奢談，恐難逃被淘汰命運。

命懸一線的家族企業，「共治」將是解方

近兩年，在中美貿易戰與疫情接連打擊之下，新科技與數位新經濟崛起，全球家族企業面臨轉型的嚴峻考驗，連亞太最大供應鏈系統服務商、市值曾突破2000億港元（約上兆台幣）的香港百年家族企業利豐集團，也難逃股票下市命運。

范博宏分析，利豐遭遇困局主因，是現有商業模式僵化難改，來不及因應科技變化，需求轉移。加上中國勞動成本高漲、中美貿易戰和全球新冠肺炎疫情，都令利豐的處境益發雪上加霜。范博宏分析，利豐馮家第四代掌門人為了搶救利豐，才不得不引進新資金與全球戰略伙伴，讓利豐下市。

在世紀變局的挑戰下，若連上兆市值的百年利豐都難以倖免，那麼，資源少、財務韌性又不夠，此刻正身處懸崖邊的台灣中小家族企業，又該何去何從？

共治，將會是答案。

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】