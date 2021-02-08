惡靈退散！Back Off, Fake People!

無論在職場上或朋友圈裡，總是少不了一些兩面討好、口是心非的雙面假人，需要幫忙時才笑臉迎人地出現，遇到困難則第一個落跑。有時候我真想一邊對著他們灑鹽，一邊大喊：「惡靈退散！」

無論在職場上或朋友圈裡，總是少不了一些兩面討好、口是心非的雙面假人，需要幫忙時才笑臉迎人地出現，遇到困難則第一個落跑。有時候我真想一邊對著他們灑鹽，一邊大喊：「惡靈退散！」

I hate two-faced people. It’s so hard to decide which face to slap first. 我討厭遇到雙面人，因為好難決定要先賞哪一面巴掌。 Oh, I’m sorry. I forgot I only exist to you when you need something. 喔，抱歉，我忘記你只在有需要的時候才會記得我的存在。

I wish people were like money, so I could hold them up to the light and see which ones are real and which ones are not. 我真希望人就像鈔票一樣，這樣我就能放在燈光下檢查看看他們是真是假。 Friends are like designer bags. Nobody wants a fake one. 朋友就像名牌包，沒有人想要拿到假貨。

Remember, there are two sides to every story. Kind of like your face. 記住，凡事都有一體兩面，就跟你的臉一樣。 When you said you had my back, I didn’t realize you meant for a place to store your knife. Sorry, my bad. 我不知道你當初說會罩我，意思是會在背後捅我一刀。抱歉，是我的錯。

編輯／詹益昀 圖／倪子濟

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登。

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