美股散戶以小搏大簇擁選擇權

文／蘇彬貴

無論是法人投資機構，抑或一般投資人，近期都在美股的股票選擇權上明顯布下重兵，打算要在欲小不易的行情中持續獲利。

對於全世界絕大部分的人來講，由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的大爆發，去年是相當辛苦的一年；直到如今，全球的確診病例已突破了一億人的大關。而身為全球最大經濟體，及最大受難國的美國，光是其一個國家，目前累計的確診病例就已突破二五○○萬大關，而死亡總人數累計也超越四一萬名以上，儘管新冠病毒的疫苗已經上路。

受此衝擊，根據經濟學人資訊中心（ＥＩＵ）估計，去年美國的ＧＤＰ（國內生產毛額）就出現了三．七％的衰退幅度；而去年十二月失業率也攀升至六．七％。然而，美股卻呈現一種截然不同的氣象：以S&P 500股價指數及那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite Index）為例，去年一整年，就分別寫下了十六％以上，以及甚至高達了四三．六％以上的漲幅。

散戶以小搏大

而投資人這一種興致勃勃、意猶未盡，對於美股行情未來的展望，仍抱持著樂觀的信心，還一直延續到今年；除了美股中的各類大、小股價指數，今年以來，都輪番再進一步刷新歷史最高紀錄之外，無論是法人機構，抑或一般投資人（大、小戶）無不共襄盛舉，近期也都在股票的選擇權（option）上，明顯布下重兵，打算要在欲小不易的行情中持續獲利。

所謂的「選擇權」，其實是一種分為「買」、「賣」不同權利的兩種契約；如果購買的是「買入選擇權」（call option）的話，依照契約，投資人就有權利在未來的某一個時間，以某一個價位來買進某些股票；反之，如果購買的是「賣出選擇權」（put option）的話，投資人就有權利在未來的某一個時間，以某一個價位來賣出某些股票。

由於選擇權本身的價格，也會隨著契約所連結股票的漲跌而變化；而且操作時只需要小額的資金，因此，經常在專業的投資組合（portfolio）當中，被用來做避險（hedge）的工具。不過，隨著當地許多熱門公司的股價不斷創新高，購買這類高價股的股票，對於一般的散戶來講，就變得高不可攀。在這樣子的情況之下，以小搏大，選擇權於是成了購買美股的散戶一個愈來愈熱門的選擇。（全文未完）

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