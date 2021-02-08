文／魏聖峰

鮑威爾的公開演講是否透露重要的貨幣政策內容，將影響美元指數和美債殖利率波動，並牽動美股走勢。美國零售銷售、工業生產、思科、迪士尼和Wal-Mart財報是否報佳音，也影響股市變化。

農曆年期間，台股從二月八～十六日期間封關，這段期間除了華人世界過農曆年外，國際金融市場維持正常交易。會影響台股的國際大型企業的財報不多，美國密西根大學消費者信心指數、零售銷售等經濟數據以及聯準會主席鮑威爾十一日有公開演講，是否影響全球金融市場的變化需要密切關注。

台股去年封關後才爆發武漢封城，之後新冠肺炎疫情重創全球經濟至今，台股在農曆年封關後開紅盤馬上面臨全球金融市場賣壓的考驗，直到去年三月下旬才翻轉趨勢。一年過去，新冠肺炎疫情仍持續影響全人類的生活和經濟成長，幸好抑制新冠肺炎的疫苗已經研發出來，讓目前身陷疫情的歐美國家有機會得到控制，全球經濟復甦出現一道曙光。

聯準會在一月底召開的最新貨幣政策會議中，主席鮑威爾在會後記者會中認為，即使疫苗已經出來，但他認為未來美國經濟復甦力道不會太快，聯準會在二○二二年底前不會改變當前的貨幣政策。拜登新政府上台後，當前最重要的任務就是盡快讓美國經濟從疫情中復甦，內政是他當前重要的課題。財經團隊靈魂人物的財政部長葉倫未來會如何提出新的振興經濟政策，是華爾街市場關注的焦點。

美元指數站上九○點

葉倫是美國歷史上第一位女性財政部長，曾經擔任過四年的聯準會主席。如何降低失業率是她最重要的任務，過去在聯準會工作的經驗，將有助於提出最適合的經濟政策。關於美元匯率問題，葉倫擔任聯準會主席期間是有名的鴿派，這回換跑道擔任財長，認為未來美元的匯率將由市場決定。

在葉倫沒有刻意壓抑美元匯價言論出來後，這段期間市場並沒有出現有利於美元的消息，但美元指數近期築底過程中已悄悄站上九○點，甚至站穩月線、有挑戰季線的企圖心。與美元走勢反向的歐元匯價，也跟著盤出頭部型態，歐元匯價在一月十一日跌破月線後，月線就成為反壓。美元同時間站上月線以上有逐步轉強的味道。一旦美元匯價轉強，國際主要貨幣將有走貶的可能，而去年下半年匯率升值的新興市場貨幣恐將因為美元走強而開始走弱。韓元匯價在年初升值到一○七九．三八韓元兌一美元後走貶，今年來已貶值二．七八％。不過，新台幣、人民幣至今都還維持升值態勢。

支持美元匯價走強的關鍵，在於十年期美債殖利率在一月六日站上一％後維持震盪，未來如果美國經濟數據優於市場預期，會讓十年期美債殖利率走勢更強。十年期美債殖利率今年以來轉強是因為市場預期拜登政府上台後會提出更多的經濟振興政策並發行公債籌資，美債投資機構先出現部分手頭上的舊債，以騰出空間購買新債。因為新債的存續期較長，投資價值比舊債高。現在要關注的是，假如十年期美債殖利率緩步攀升，一旦衝上一．二五％的話，恐會衝擊股市，部分資金會因此從股市流向美債。目前S&P 500指數成分股的平均股息殖利率是一．五六％，一旦十年期美債殖利率逼向一．三％的話，資金移動的壓力會增加，尤其是對科技股影響最大。

需要留意的企業財報方面， 思科系統、迪士尼、Wal-Mart的財報對美股影響較大。這三檔大型股都是道瓊工業指數成分股，市場能見度很高。思科系統的財報效應和企業資本支出有密切關聯，若財報表現佳，代表它的企業客戶在５Ｇ相關資本支出有不錯的成長，對股價走勢有利。迪士尼和Wal-Mart則與消費市場有關，可看出消費市場是否成長，同樣左右股價波動。（全文未完）

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