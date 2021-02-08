【精彩封面故事】萬里茶香源起處：名茶發源地「武夷茶區」

文／柯炳鐘、白宜平、張芸

中國的產茶區遍佈長江以南，精明的山西茶葉商人在中俄茶路漸具規模後，除了在福建武夷山採購外，亦開始移師到湖南、湖北設廠加工，甚至遠到陝西的漢中地區也出產供應西北和俄羅斯的西路茶。可以說，隨着茶葉貿易的興盛，晉商在長江以南的產茶區域遍地開花。

現在，就讓我們沿着當年晉商所開闢出來的路線，探尋各處知名的茶源地。

自古茶葉即為武夷山主要經濟作物，此處茶葉生產歷史悠久為中國眾多名茶的發源地，方圓百公里就有好幾種：九龍窠為中國岩茶之王「大紅袍」的產地；桐木關「正山小種」乃是世界紅茶的鼻祖；南邊建甌東峰村的矮腳烏龍則是臺灣凍頂烏龍的始祖⋯⋯

武夷山擁有環山群抱、岩石橫陳的特殊丹霞地貌。圖／旅讀中國提供

從炒青到岩韻，來去武夷山販茶

據紀載，商周時期武夷茶就已隨濮閩族的君長，會盟伐紂時進獻給周武王；唐代《送茶與焦刑部書》中記錄著武夷茶的別名為「晚甘侯」；宋代時期，由於飲茶風氣盛行，此時武夷茶也進入皇家，成為北苑貢茶之一。

元代蒙古族入主中原大地，嗜茶成性的蒙古人當然不會忽略了歷史悠久的武夷茶，同樣也將武夷茶列為貢茶，元朝廷為了監製貢茶，甚至於武夷山四曲溪畔設立了「御茶園」，重視程度可見一班，由此加大了武夷茶在中國茶史上的地位。

十七世紀武夷茶開始出口外銷，武夷茶已 廣為歐洲人所知曉，並且逐漸成為日常必需品，他們將武夷茶稱為「中國茶」就此奠定中國茶葉在歐洲的地位，而當時武夷茶的銷量與價格均為中國茶之首。

圖／旅讀中國提供

武夷茶不只深受歐洲人的喜愛，也是蒙古族不可缺少的日常用品，一六八三年，一位俄國貴族從就從蒙古商人手中購得產自武夷山的茶葉，獻給俄國沙皇品嘗之後，沙皇大加讚賞，也因此武夷茶的大名在俄國上流社會中迅速傳播開來。

當時有一句俄羅斯諺語：「寧可三日無食物，不可一日無茶。」由於武夷茶的熱銷，聰明的晉商於是不遠千里到福建收購。

武夷茶熱銷，還有一個重大的原因是當時 武夷山烏龍茶的保鮮期比中國其它茶葉產區要長上許多。在明代中後期，中國仍然流行喝炒青綠茶，其它種類的茶葉還沒有出現。而介乎於紅茶跟綠茶之間的武夷烏龍茶，是明崇禎年間才出現。

因武夷山跟江南一帶產茶區不一樣，茶樹分散在方圓百里的不同地方，茶農採茶要翻山越嶺。由於山路曲折陡峭，採摘的茶葉長時間在茶籃裡翻滾搖動。茶葉在日照高溫下產生肉眼難以察覺的微妙變化——自然發酵。

武夷山著名岩茶──晚甘侯生長地。圖／旅讀中國提供

按照當時傳統的炒青製茶工藝，這些發酵的茶就成為廢品，武夷山茶農在無可奈何的 情況下，嘗試不同的製茶方式，把將要丟棄的茶再加工，發明了搖青、揉捻、焙火等獨特的茶葉製法。終於化腐朽為神奇，創製出半發酵的「武夷岩茶」。

而這種茶葉最大的好處就是可以陳放，而且口感是一年比一年好。在保鮮器皿和工具貧乏的年代，武夷山岩茶革命性的製茶方式一下子壟斷了海外茶葉市場。明末清初武夷山岩茶這一個可以存放較長時間的特性，也因此成為晉商收購首選的原因之一。

青樓，共三層，為桐木關特有小型茶葉製作工廠。圖／旅讀中國提供

【活動資訊】

【美麗中華旅講堂‧臺北場】空拍鏡頭之下，看見兩岸美景

講座簡介：

全民空拍時代來臨，高處的景致美麗且迷人。從登山時的遠望，到搭乘空中纜車、登上觀景高塔等，人類發展總是渴求更高處的風景視野。無人機的出現，不僅解決了拍攝上的角度限制，同時也滿足飛航於空中的視覺感受，使我們得以用從未見過的角度，重新認識每一個地點。差旅期間講師拍攝了兩岸各地區，總結兩年來的飛行技法與心得，分享給對空拍有興趣的朋友。

講師介紹：

陳育陞

學生時代開始人生第一份在攝影器材店的打工後，從事的工作都與攝影有關，喜歡用心感受生活溫度，紀錄日常的美好瞬間。曾任職於媒體，從街頭抗爭拍到名人專訪，攝影經歷涵蓋新聞現場、人文、美食、空拍，現職為旅讀or雜誌攝影師。

主題_空拍鏡頭之下，看見兩岸美景

講師_陳育陞

日期_3/3（三），19:00-21:00

地點_旅讀中國／臺北市松山區南京東路三段287號10樓（新光國際商業大樓）

主辦單位_海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事分處、旅讀OR