甜蜜危機！ 原來愛喝糖飲易囤脂肪

文／鄭碧君

據財政部統計，2020年9月前，全台冰果店、冷熱飲店逼近2萬家，

手搖飲市場競爭激烈，不只口味多變，行銷包裝更吸引人。

然而，無論添加蔗糖或果糖的飲品，

都會升高比膽固醇更可怕的三酸甘油脂、尿酸、血壓，

臨床上看到越來越多年輕人罹患脂肪肝，都脫離不了「糖癮」危機……

根據調查統計，台灣人每年共吃掉將近60萬公噸的糖，等於平均每人每年吃掉25公斤的糖，若轉換成熱量來計算，這些糖為我們的身體貢獻了10萬大卡的卡路里。其實，糖癮危機不只發生在台灣，也發生在全球多個國家，另一項數據指出，美國人平均每人每年攝取的添加糖超過26公斤。

已有許多研究證實，攝取含糖飲料和肥胖、第2型糖尿病與心血管疾病皆呈正相關，因而世界衛生組織提出對含糖飲料實施稅收，以減少消費的建議，目前已有包含英、法、匈牙利、泰國、挪威在內等國課徵「糖稅」，希望抑制添加糖的使用。

愛喝含糖飲料

提升高血脂風險

說到糖引發的健康危機，多數人會立刻聯想到糖尿病或肥胖，但臺北醫學大學附設醫院營養師孫曉文表示，食用過量的糖，也會升高三酸甘油酯、尿酸、血壓。她在臨床上看到越來越多20出頭的年輕人就有脂肪肝，除了平日的飲食型態之外，也和常喝甜飲脫不了關係。因為當吃的糖超過身體需要量，也超過肝醣儲存量，便會經由肝臟合成三酸甘油脂，「一旦把習慣喝的飲料改成無糖或是不喝糖飲後，最快、最明顯的轉變就是三酸甘油酯下降了。」

無論是葡萄糖、蔗糖等各種糖都有可能轉化成三酸甘油酯，但當中要特別小心普遍添加於加工食品的人工甜味劑――高果糖玉米糖漿（俗稱「果糖」）。「這是一種用基改玉米經化學合成的液體糖，因為有很好的溶解力，所以常被使用在調製飲料、鬆餅及各式糖果、糕點上。」

由於果糖易被人體代謝，不易刺激胰島素分泌，血糖也就不會大幅波動，聽起來似乎是好事？但要注意的是，其代謝路徑容易直接在肝臟轉換成三酸甘油酯，長期過量攝取，將會透過腸肝循環回來肝臟，變成脂肪肝。此外，高果糖玉米糖漿還會刺激飢餓素分泌、降低瘦體素的釋放，可能增加食慾與食量。

血壓、尿酸高、易痛風

可能吃進太多糖

糖分的攝取對血壓和尿酸值也有明顯影響，孫曉文以一個針對糖飲與血壓的國際研究說明，受測者每天喝一份355毫升的含糖飲料後，收縮壓和舒張壓分別提高了1.6和0.8mm Hg。

而在另一項以810位成年人為對象、進行為期18個月的研究也提到，減少含糖飲料與糖的攝取，和血壓降低有顯著的相關性。「常有高血壓病人說自己都改成少鹽清淡飲食了，但血壓還是降不下來，這時就會去檢視他是否攝取過多的糖。」

孫曉文曾在大學服務，意外發現不少年輕學子有尿酸值偏高的情形，在健檢項目中，尿酸異常的排行亦往往占據前幾名。在一項研究文獻中發現，每天攝取500毫升以上含糖飲料，血中尿酸會增加0.26～0.42mg/dl；另一份醫學研究也指出，果汁和含糖飲料都與痛風的發生明顯相關，但天然水果的攝取量則和痛風無關。

高糖傷身

這些地雷食物要忌口

不只糖飲，含糖食物其實廣泛存在生活裡，舉凡各式加工食品、餅乾、零食，就連鹹麵包裡也都有。孫曉文表示，曾有糖尿病患在得知血糖控制不佳後，大呼冤枉，因為「沒喝含糖飲料」，但她提醒以下幾類食物也隱藏高糖陷阱，但往往被忽略。

1.醬料。

2.義大利麵、泰式酸辣湯。

3.鹹食料理。

4.加工丸餃類。

……完整內容，請繼續閱讀《大家健康雜誌》392期

諮詢／孫曉文（臺北醫學大學附設醫院營養師）

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本文出自《大家健康雜誌》110年1、2月號，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌官方網站】