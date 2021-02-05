皇室成員都讀哪？盤點14 所超難進的頂級寄宿學校

從校友多為英國政要與皇室成員的伊頓公學，到堪稱全球最貴的瑞士羅西學院，Tatler 為你盤點14所經皇室認可的國際寄宿學校。

想給孩子最頂級的教育？不妨考慮一下皇室成員遍佈的幾間歐美知名學校。雖然多數皇室成員會就讀英國或歐洲的寄宿學校，但還是有不少人選擇位在北美洲的學院。從伊頓公學到哈羅公學，以下我們為你介紹14所經皇室認可的頂級寄宿學校。

作者／Jianne Soriano

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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