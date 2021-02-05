皇室成員都讀哪？盤點14 所超難進的頂級寄宿學校
從校友多為英國政要與皇室成員的伊頓公學，到堪稱全球最貴的瑞士羅西學院，Tatler 為你盤點14所經皇室認可的國際寄宿學校。
想給孩子最頂級的教育？不妨考慮一下皇室成員遍佈的幾間歐美知名學校。雖然多數皇室成員會就讀英國或歐洲的寄宿學校，但還是有不少人選擇位在北美洲的學院。從伊頓公學到哈羅公學，以下我們為你介紹14所經皇室認可的頂級寄宿學校。
英國，伊頓公學（Eton College）
伊頓公學是世上最有名的英國男子寄宿學校之一，它的歷史能追溯至1440年。有著近六百年的悠久歷史，也難怪威廉與哈利王子兩人，加上19位英國首相，包含現任首相強森（Boris Johnson）與前首相卡麥隆（David Cameron），以及奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）等，全都是伊頓公學的畢業校友。
伊頓公學是英國現存的四間單一性別學校的其中一所，且由於伊頓公學強調高水準的教育，畢業生進入英國頂尖大學的升學率也相當高。
學校種類：男校
學費：點此看官網介紹
校址：Eton College, Windsor, Berkshire
etoncollege.com
英國，希爾豪斯國際預備學校（Hill House International Junior School）
希爾豪斯最初在1949年時於瑞士成立，1951年才到英國設立分校。英國女王伊麗莎白二世的長子查爾斯王子（Prince Charles），在進入國中之前，便是於希爾豪斯國際預備學校就學。
希爾豪斯是第一間在兩個國家都設有學校的教育機構，它位於英國的分校可分為幼兒、初級、中級與高級等為不同年齡學童設計的校園。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：Hill House International Junior School, 17 Hans Place, London
hillhouseschool.co.uk
英國，馬爾伯勒學院（Marlborough College）
馬爾伯勒學院源自於英國國教會牧師們，為了教育他們的兒子所創立的男校。它成立於1843年，並在當時收了199位男童，但馬爾伯勒學院後來也開始招收女學生，演變成男女合校。
凱特王妃（Kate Middleton）成為劍橋公爵夫人之前，也曾在馬爾伯勒學院就學。此外，目前為英國皇位第十順位繼承人、約克公爵安德魯王子之女尤金妮公主（Princess Eugenie）也讀過馬爾伯勒學院。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：Marlborough College, Bath Road, Marlborough
marlboroughcollege.org
英國，哈羅公學（Harrow School）
成立於1572年的哈羅公學是世界上最著名的學校之一，這所男子寄宿學校深受全球皇室歡迎，像是現任卡達酋長國埃米爾塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani），與英國女王的堂弟愛德華王子（Prince Edward）最年幼的兒子尼古拉斯溫莎勳爵（Lord Nicholas Windsor）都曾在此就讀。除此之外，還有七位英國首相也曾是這裡的學生，包含邱吉爾（Winston Churchill）和勞勃皮爾（Robert Peel），和印度的第一位首相賈瓦哈拉爾尼赫魯（Jawaharlal Nehru）。
和伊頓公學一樣，哈羅公學是英國少數現存的全寄宿男校之一。其中哈羅公學的四年級教室（The Fourth Form Room），甚至還曾是《哈利波特》取景地點，在電影版《哈利波特：神秘的魔法石》中作為孚立維教授的教室。
學校種類：男校
學費：點此看官網介紹
校址：Harrow on the Hill, Harrow, London
harrowschool.org.uk
英國，博奈登學院（Benenden School）
博奈登學院是一間位在英國的女子學校，不但是英國最頂尖的女校之一，也是英國現存13間寄宿學校的其中一所。
英國女王的女兒安妮長公主（Princess Anne）就是從此畢業。光是想進入博奈登學院就讀，就必須經過相當激烈的競爭，其候補名單更長達四年。座落於肯特郡中部赫姆斯特德公園（Hempsted Park）的博奈登學院，不僅享有美麗的公園景緻，校園中的設備像是最先進的科學中心，更是令人印象深刻。
學校種類：女校
學費：點此看官網介紹
校址：Benenden School, Cranbrook, Kent
benenden.kent.sch.uk
英國，聖喬治學校（St. George’s School）
聖喬治學校的校友包含英國約克公爵安德魯王子的大女兒、英國皇位第九順位繼承人碧翠絲公主（Princess Beatrice）。這所獨立寄宿與日間女子學校座落於佔地30英畝的綠地之上，並提供學員多元的學習機會、社團與活動。
碧翠絲公主在學期間，曾在戲劇歷史與電影課中拿下A的好成績，並獲選為學生代表。
學校種類：女校
學費：點此看官網介紹
校址：St, George’s School, Wells Lane, Ascot, Berkshire
stgeorges-ascot.org.uk
法國，羅什學校（École des Roches）
位在法國的羅什學校，曾經是丹麥女王瑪格麗特二世小兒子約阿基姆王子（Joachim of Denmark）所就讀的學校。羅什學校成立於1899年，座落於法國諾曼第區（Normandy）中心。
有著120年的悠久歷史以及絕佳的地理位置，羅什學校深受巴黎與歐洲中部的歷史、文化與藝術影響。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：École des Roches, 295 Avenue Edmon Demolins, Verneuil sur Avre, Normandy, France
ecoledesroches.co.uk
瑞士羅勒，羅西學院（Institut Le Rosey）
位在瑞士羅勒（Rolle）的羅西學院是世上最昂貴的學校之一。校友包含伊朗末代沙王穆罕默德-李查巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）、前摩納哥親王蘭尼埃三世（Prince Rainier）與埃及國王法魯克一世（King of Farouk of Egpyt）。
這所頂尖學校同時教授法文與英文，也鼓勵學員在週末期間到歐洲各地旅遊。羅西學院共有兩所校舍，一間是為在羅勒的莊園，另一間則是位於瑞士滑雪勝地格施塔德（Gstaad）的冬季校舍。
學校種類：男女混合
學費：根據報導，一年學費為87,300英鎊（約台幣340萬），欲知確切費用請直接與該學校聯絡
校址：Château du Rosey, 1180 Rolle, Switzerland
rosey.ch
瑞士，驕陽寄宿中學（Collège Alpin Beau Soleil）
驕陽寄宿中學是瑞士最古老的寄宿學校之一，丹麥與瑞士的皇室成員都曾經在此就讀，其中包含丹麥瑪麗王妃（Princess Marie of Denmark）和盧森堡紀堯姆大公儲（Prince Guillaume）。
這所學校位在阿爾卑斯山上，同時教授英文與法文。除了在教室裡上課，它們也為學生規劃國際教育旅行。
學校種類：男女混合
學費：根據報導，一年學費為140,000瑞士法郎（約台幣440萬），欲知確切費用請直接與該學校聯絡
校址：Collège Alpin Beau Soleil, Route du Village 1, 1884 Villars-sur-Ollon, Switzerland
beausoleil.ch
加拿大，萊克菲爾德學院（Lakefield College School）
出了歐洲，英國皇室的約克公爵安德魯王子曾在加拿大的萊克菲爾德學院當過交換學生，西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）也曾是那裡的學生之一。萊克菲爾德學院強調校內的社群意識、熱情與對學生的付出。
1879年剛成立時，萊克菲爾德學院還是個只有15位學生的男校，到了1985年，才終於開放女生就讀。隨後，學校更興建了多個新的校舍，包含一間圖書館、一間教堂和一間劇院。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：Lakefield College School, 4391 County Road 29, Lakefield Ontario, Canada
lcs.on.ca
美國，迪爾菲爾德學院（Deerfield Academy）
即使皇室成員多數選擇到歐洲讀書，但約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）選擇遠赴位於美國麻薩諸塞州的迪爾菲爾德學院就讀，之後再前往英國讀牛津大學。
這所獨立中學擁有嚴謹的博雅教育課程，並與廣泛的課程輔助活動和良好的周遭環境相輔相成。歷史悠久的迪爾菲爾德學院四周環伺著河流、山丘與農園，營造出閑靜的學習環境。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：Deerfield Academy, 7 Boyden Lane, Deerfield, Massachusetts, USA
deerfield.edu
瑞士，艾格隆學院（Aiglon College）
希臘與丹麥的塔蒂安娜王妃（Princess Tatiana）曾在瑞士艾格隆學院就學。這所學校座落於高山村落切希爾雷斯中，周遭被壯闊山景環伺，對於重視心靈與內省的艾格隆學院而言，可說是再合適不過。
身為國際寄宿學校，艾格隆學院的課程大致上以英國寄宿學校的課綱為本，並以英文教學。學生們更被要求參加包含登山、露營、滑獨木舟等戶外活動的校外遠足。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：Aiglon College, Avenue Centrale 61, 1885 Chesières, Switzerland
aiglon.ch
蘇格蘭，高登斯頓學校（Gordonstoun）
位於蘇格蘭的高登斯頓學校，以嚴格的高標準和艱難的戶外課程聞名。英國皇室的核心成員，菲利普親王（Prince Philip）、查爾斯王子（Prince Charles）、安德魯王子（Princes Andrew）和愛德華王子（Prince Edward），全都是畢業於高登斯頓學校。
這所蘇格蘭的學校座落於佔地200英畝的林地中，並臨近優美的蘇格蘭高地。擁有超過80年的歷史，高登斯頓校內設有運動中心以及表演藝術部門，其中包含劇場、戲劇彩排空間和舞蹈教室。
學校種類：男女混合
學費：（高年級）點此看官網介紹（中年級）點此
校址：Gordonstoun, Elgin, Moray, Scotland
gordonstoun.org.uk
英國，西希思學校（West Heath School）
黛安娜王妃（Lady Diana Spencer）曾經在西希思學校就學，當時西希思學校還是間女子學校，但有開放男孩入學的紀錄。
西希思學校的教學方式希望學生能盡可能發揮創意與智慧，因此為了達到這個目標，校內教學都是以學生已經知道、能做到或是能了解的知識為基礎。教職員會設計不同的活動和學習機會，以符合學生們的需求。
學校種類：男女混合
學費：點此看官網介紹
校址：West Heath School, Ashgrove Road, Sevenoaks, Kent
westheathschool.com
作者／Jianne Soriano
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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