獨家揭密 30克拉鑽戒如何在開賣前成交

Victoria Wirth Reynolds是Tiffany & Co. 183年歷史中首位女性首席寶石學家，且聽她與我們分享個人職涯中的重大時刻。

我第一次光顧Tiffany & Co.精品店是在九歲的時候，當時是陪著父親幫忙挑選送給母親的胸針。我依舊記得當時走進店裡，便被店內展示的鑽石和繽紛寶石迷得暈頭轉向，那種感覺直到現在還在我的心頭繚繞不去。

時間拉回到現在，我非常榮幸能成為Tiffany的首位女性首席寶石學家。我在1987年加入Tiffany，這些年來，想當然我已經看過數以萬計的鑽石。我著迷於各個細節、切割面等細微差異，因為這些是我們產出完美無瑕鑽石的元素；我認為這是件好事，因為我的工作就是環遊世界，尋找最出色的寶石，並鑲嵌在我們的珠寶系列上。老實說，我認為這是全世界最美好的工作。

Tiffany & Co.首位女性首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds。(Image Sebastian Kim) Tiffany所收購的單顆逾80克拉稀世美鑽。

我一生都非常鍾愛寶石，而身為一位喜愛配戴寶石的女性，我相信寶石對於配戴者來說是非常具有個性與獨特性。若說過去我對這個想法有所懷疑，但數年前我受命採購一顆超過30克拉的鑽石，並負責賦予這顆鑽石生命之後，便證明我的想法是對的。

有時需要好幾年的時間才有機會找到一顆完美的鑽石，而這顆鑽石之所以如此出色，在於其無與倫比的美麗，這或許是我這輩子見過最漂亮的鑽石。鑽石的內在瑩透無瑕，外在美艷動人，是一顆絕對不可錯過的瑰寶；我們花了一段時間思考該如何處置這顆鑽石，最後決定將它鑲嵌於戒指上。

我第一次看到這顆未經雕琢的鑽石是在南非的礦坑，其重量重達數百克拉。這是該礦坑挖掘過最大的原石，經過切割和打磨後，變成數顆較小的寶石。許多人都認為這個過程是理所當然的，但最讓我感到驚豔的是，這麼大的石頭必須要有一位技術非常嫻熟的鑽石切割師，才能切割出恰如其分的鑽石；若是切割的方式錯誤，鑽石將會變得笨重、不協調，並失去原有的優雅。

Tiffany重達128.54克拉的傳奇黃鑽。

我們將這顆30克拉的寶石鑲嵌於簡約的鉑金上，而最令人意外的是，它並沒有你想像得重。沒錯，這顆鑽石是有一定的重量，整體足以覆蓋大部分的指關節，但整枚戒指在手上卻顯得相當優美。

當時我正和兩位客戶合作，他們都很有興趣想看看最後的成品。大約在發表活動前的一個小時，其中一位客戶提前到場查看，沒想到她馬上和這顆鑽石產生共鳴，她戴上這枚戒指後，再也不曾脫下。

看著她手上的戒指，彷彿這枚戒指是我們專門為她設計的，但這樣的情況並不常見。同樣的珠寶戴在每個人的身上看起來都不一樣，原因在於個人特色及配戴方式。珠寶可以體現配戴的女性的個性，而從上面的例子來看，我可以開心地說這顆鑽石找到了對的人。

作者／Annie Darling

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