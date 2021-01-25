今春必看7檔藝術展 從反思日常到社會議題探討
揮別2020年，迎向嶄新的2021年，從反思日常的裝置藝術、當代藝術，乃至於社會議題的探討，2021年開春七檔展覽，邀你在嶄新的一年，開啟藝術新視野。
江宥儀《目不見睫》
經常運用自己的身體作為創作一環的旅美台灣藝術家江宥儀（John Yuyi），正在台灣藝廊Tao Art舉辦首次以裝置為主的個人展覽《目不見睫》，透過符號、形象與平台的轉換，引領觀者在虛實交錯的空間中，以別樣的視角重新審視我們日常中習以為常的事物與感知。
地點：Tao Art（台北市內湖區洲子街79-1號8樓）
展期：即日起至2月20日止
開放時間：星期二至星期六上午11時至下午7時
彭薇 《女性空間》
中國當代藝術創作者彭薇，擅長以嶄新的創作手法，重新演繹東方傳統思維與藝術形式，而近年她則是將更多的視角投注於「女性」形象的研究。此次於耿畫廊所展出的作品，更可以看見藝術家對於傳統女性形象的反思，以及如何以當代視角重新定義女性的角色與女性美學。
地點：耿畫廊 （台北市內湖區瑞光路548巷15號地下一樓）
展期：即日起至1月30日止
塵三、周宸、劉信義聯展 《曙疇陀光》
穎川畫廊在2021年開春的第一檔展覽，即以《曙疇陀光》為題，期待揮別2020年的陰霾，看見2021年充滿希望的曙光。此檔展覽特別邀請到塵三、周宸、劉信義三位藝術家一同舉辦聯展，他們以各自不同的創作語彙來傳達生活哲思與精神感知。
地點：穎川畫廊（台北市中正區仁愛路一段45號2樓）
展期：2021年1月9日至2月24日止
黃博志 《四樓天堂》
双方藝廊所推出的黃博志個展––《四樓天堂》，其同名作品原為一個臨時搭建的四樓天堂酒吧內的限地演出，該作品改編自紐約法拉盛（Flushing）非法移民性工作者「宋揚」墜樓身亡的真實社會案件，黃博志透過該作品述說美國社會底層移工的困頓與黑暗，同時更透過五位作家於其中朗誦不同的生命故事，在此，真實世界與重新構築的故事相互交錯，「真相難辨，浮動的正義，始終需要自己挺身去拿捏自身與真實的距離。」黃博志如此說道。
地點：双方藝廊（台北市中山區北安路770巷28號）
展期：即日起至2月6日止
《樸方異境─鄧卜君的水墨藝想》
長期以水墨進行創作，但卻又跳脫傳統水墨的形式，鄧卜君在山、水、石、樹之間遊走，將內在感悟轉化為筆下的宇宙奇境，以超現實的魔幻風格來重新發掘當代水墨之可能。
地點：采泥藝術（台北市大直敬業一路128巷48號1樓）
展期：即日起至3月14日止
忠泰美術館《殘山剩水》
身處於疫情時代，不論是在氣候、政治、經濟等面向，人類均正面臨巨大的變遷，而我們所身處的城市同樣也產生了改變，忠泰美術館全新一檔展覽《殘山剩水—我們的城市失敗了嗎？》，透過一個提問，邀請觀者一同反思，在如今高速發展的社會與城市中，看似繁榮樂觀的背後，究竟存有多少複雜處境與問題，等著人們正視與面對。
地點：忠泰美術館（臺北市大安區市民大道三段178號）
展期：即日起至4月18日止，週二至週日10:00-18:00（週一休館）
呂紹瑜《棲夢幻室》
座落於中山區，結合時尚與藝術的新型態複合式空間Lightwell，邀請藝術家呂紹瑜（Lupa）呈獻全新一檔展覽《棲夢幻室》，40餘件作品有脈絡地巧妙安排於二、三樓空間，遊走其中，可以感受到Lupa獨特的創作語彙，以及帶有童趣魔幻超現實的創作風格。
地點：LIGHTWELL（台北市中山區中山北路二段20巷6-1號）
展期：即日起至2021/02/21(日)
作者／Lulu Tsai
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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