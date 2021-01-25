2021 Pantone年度代表色「極致灰」腕錶推薦
今年Pantone彩通色彩研究所公布「極致灰」與「亮麗黃」為2021年度代表色，新一年的開始，就讓我們一起用正向積極的態度，並懷抱著希望迎接每一天。以下編輯精選5款優雅又時髦的「極致灰」色調腕錶，不僅為你的造型加分，無形中也要帶給你滿滿的正能量。
Cartier Tank Asymétrique系列腕錶
要說誰最懂得打造經典、時髦，而且歷久不衰的腕錶設計，Cartier絕對是箇中高手，一枚配戴在手腕上的腕錶，Cartier總是能化平凡為不平凡，並用最具創意的視角來詮釋，而Tank Asymétrique系列腕錶即是一例，長方形錶盤採用斜角設計，橫向錶耳更以斜線來銜接，不僅時標整體向右偏移30度，錶盤上的時標與阿拉伯數字更重新設計，讓整體更加簡潔精鍊，時髦度滿滿。
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La D de Dior Satine腕錶
La D de Dior Satine腕錶最讓人驚艷的就是米蘭網織精鋼錶帶了，Dior讓貴金屬化為一塊閃亮的布料，並以它打造錶帶，獨特的織紋搭配上簡單細緻的圓形錶殼設計，這就是最優雅的法式美學。
Hermès Nantucket 鍊帶腕錶
設計靈感來自錨鍊鏈節的長方形錶殼，是Nantucket腕錶最標誌性的特色，如今更推出全新鍊帶款，有別於一般的鍊帶腕錶，Nantucket鏈帶腕錶將標誌性的「長方形中的長方形」錶殼延伸，打造出彷彿無限迴旋的錶鍊。
Piaget Altiplano系列腕錶
優雅兼具性能，一向是Altiplano腕錶的最大特色，這枚搭載了伯爵製 670P 手動上鍊飛行陀飛輪超薄機芯的腕錶，更是內外兼具，錶盤特別以珍珠母貝璣刻放射紋裝飾，並採以偏心時分盤設計，位於2點鐘位置的飛行陀飛輪更是吸睛。
Rolex Oyster Perpetual Datejust 31腕錶
Datejust是許多女生入手Rolex腕錶的首要選項之一，而這枚腕錶以白色漆面錶面搭配上18ct白色黃金三角坑紋外圈，而錶盤上更有標誌性、位於三點鐘位置的日曆窗以及羅馬數字時標，誰能抵抗得了這枚腕錶的魅力！
作者／Lulu Tsai
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