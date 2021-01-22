白先勇、童子賢出品將崑曲美學化為電影 紀錄文壇大師崑曲復興之路

華語文學大師白先勇，致力於崑曲推動超過18年，自從2004年推出「青春版《牡丹亭》」起，持續復興崑曲不遺餘力。《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》便記錄下了白先勇與崑曲之間的緣分，再次回溯崑曲的復興歷程。

文壇大師白先勇自幼便與崑曲結下不解之緣。10多年前，他看著崑曲即使已被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」 ，卻仍躲不過老化、式微的命運，逐漸步向凋零，於是發起了「青春版《牡丹亭》」的計畫。

「青春版《牡丹亭》」以湯顯祖於明代、西元1598年創作的經典作品為本，由白先勇領頭，集結成一組堅強的創作隊伍，現代化的重新詮釋《牡丹亭》。2004年在台灣展開世界首演後，數年來，不僅「青春版《牡丹亭》」在全球累計了近400場演出，更演化出「校園版《牡丹亭》」等全新創作，透過一齣戲，與連貫的推廣，成功復興崑曲過往的盛世，寫下嶄新里程碑。

《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》主視覺海報。（圖 藝碩文創提供） 首映會合照：左起導演鄧勇星、出品人童子賢、出品人白先勇、趨勢教育基金會董事長陳怡蓁

走過跨越10年的長期復興，白先勇與崑曲、與《牡丹亭》，都寫下了一場令人難忘的奇遇。而《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》便將透過詩意的電影語言，回顧這段歷程。

《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》由資深導演鄧勇星執導與編劇，跳脫固定的線性敘事，揉合訪談與實地紀實，並加入崑曲本身的美學意境，帶領觀眾從白先勇的角度，重新認識橫跨400年的崑曲藝術。

《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》白先勇映後賞析。（圖 藝碩文創提供）

《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》劇照。（圖 藝碩文創提供）

片中，導演選擇在蘇州崑劇院與白先勇進行長達四、五小時的訪談，以此刻畫白先勇與崑曲長達18年的緣分，並將這段珍貴的內容化作電影主軸，與崑曲藝師經驗分享，以及多位藝術家、學者的見解相結合，輔以崑曲發源地千燈古鎮、周庄等地的歷史人文痕跡，組合成一段帶有「崑味」影像紀錄。

《牡丹還魂－白先勇與崑曲復興》特映會白先勇映後座談。（圖 藝碩文創提供）

除了專家現身說法，電影中也拍攝了「青春版《牡丹亭》」與「校園版《牡丹亭》」的唱作與表演現場，為崑曲留下珍貴紀錄。在16日登場的映後解析中，白先勇更搶先透露已排定第400場「青春版《牡丹亭》」於國家戲劇院的演出檔期，並預計將請到原班底來台演出！

《牡丹還魂-白先勇與崑曲復興》已在1月15日於國賓影城 台北長春廣場以及光點華山電影館上映，想多了解崑曲的傳統魅力，不妨趁著電影上映期間前往戲院，品味崑曲的歷史與美學。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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