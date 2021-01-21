10個真實版「瘋狂亞洲富豪」的必備要素 測測你符合幾項？

2018年推出的《瘋狂亞洲富豪》全球票房大賣兩億美金，如今隨著電影《瘋狂亞洲富豪2：女人有錢真好》結束拍攝、待排定上映檔期，這段期間我們也來看看放眼整個亞洲，一位真正的「瘋狂亞洲富豪」，必備具備哪些要素？

2018年電影《瘋狂亞洲富豪》上映後立即引發全球熱潮，不只劇情深受影迷喜愛，劇中對於亞洲上流社會的描繪，也讓人們對現實生活中的「瘋狂亞洲富豪」更加好奇，以下為你解析身為真實版瘋狂亞洲富豪必備的10項要素。

整條街以你的家族命名

Ayala Avenue in the Makati Central Business District

你可能覺得擁有一座以自己的名字命名的大樓已經很厲害，但貨真價實的「瘋狂亞洲富豪」，可是能擁有一整條街（甚至是整個省）！像是菲律賓的阿亞拉大道 （Ayala Avenue）、歐迪卡斯中心（Ortigas Center）與奎松省（Quezon），這些地方就是以菲律賓的著名家族命名。

換作是台灣的話，也許沒辦法以家族姓氏當作地名，但若你是當地的名門望族，那這個地區仍然會與你的家族產生密不可分的連結。

不知道何謂「塞車」

都市的交通可以是一場惡戰，當多數人必須在路上塞車一小時才能穿過高速公路，或是在捷運、公車上擠得水泄不通時，對於身家可觀的你來說，很可能就居住在辦公大樓林立的市中心，只要拿出門禁卡，就能輕鬆跳過恐怖的車流，直接到家。

曾就讀國際學校或寄宿學校

如果你是富豪行列的一員，那麼很有可能是畢業自國際學校或是寄宿學校，而且絕對是在國外完成大學以上的學業。這不僅是交朋友的重要階段，更能讓你建立起一生受用的重要人脈。

加入一到兩個頂級私人俱樂部

Manila House Private Members Club

只有加入私人俱樂部、成為「某某會的某某某」，才能真正算是上流社會的一員。

當有人說他每年都會付上百萬元來俱樂部使用游泳池、或是偶爾來點三明治，他可不是在開玩笑。這些頂級俱樂部不僅是身份地位的終極象徵，更是結識社會核心人物的絕佳機會。

去巴黎的次數比去花東還多

當然疫情之年不算，但在正常出入境的狀態下，定期造訪歐洲對富豪們來說根本是家常便飯，不論是去巴黎、紐約或是倫敦，完全就像去花東旅遊一樣簡單（甚至更簡單）。

覺得這樣已經夠奢華了？真正的瘋狂富豪可是在全球各大城市都坐擁房地產，一手掌握世界！

狗狗也要噴Jo Malone

Snow、Gaucho與Nala。收錄於Tatler Philippine 2018年4月號「狗年特輯」。

對待家中的貓皇、狗主子當然不能馬虎，只要是主人用的，最寶貝的寵物當然也要跟著用。除了幫寵物也噴上Jo Malone，狗狗可能還要上最頂級的寵物沙龍修整指甲與毛髮。

擔任一至二個公益基金會的董事會成員

判斷一個人的富有程度，有時候並不是靠銀行帳戶。對於許多亞洲富豪來說，人生最重要、成就感最高的，就是能夠以實際行動回饋社會。

擁有至少一座海濱別墅

對有錢人來說，任何時候都能隨心所欲遠離吵吵鬧鬧的都市，不論是台灣北海岸、東岸、南邊的沙灣，甚至是國外的南洋渡假小島，來場風光明媚、金黃沙灘環伺的假期，就跟簽下幾十萬的合約一樣簡單。

你或你的朋友擁有私人飛機/直升機

雖然台灣還沒有大到需要經常以飛機或直升機代步，但對於長時間居住在國外，或是需要常常出國旅遊、辦公的人來說，擁有一架私人飛機或直升機，可說是基本的交通配備！

每年都受邀參加 Tatler Ball 晚宴

圖／Tatler Taiwan

如果你每年都受邀參加年度社交盛會 Tatler Ball，那麼就代表你是瘋狂亞洲富豪之一！Tatler Ball 晚宴上，與會者和友人各個皆身著頂級服飾，活動中更會為慈善組織募款，隨性的參與上看百萬元的公益競標。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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