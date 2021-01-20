新國病篩檢推手》「病人把生命託付給你，你怎會不把電話給他？」為什麼陳文茜、陳佩琪罹肺癌都找他

文／楊雅馨

肺癌連續12年高居國人癌症死亡率首位，外科名醫陳晉興的使命，是早一點找到肺癌初期的病人，他如何走上這條防治「新國病」之路？

陳晉興是知名的肺癌外科醫師，前副總統陳建仁、知名主持人陳文茜、台北市長夫人陳佩琪等都是他的病人，同時他也是肺癌篩檢「低劑量電腦斷層檢查」（簡稱LDCT）的大推手，與朋友聊天，總不忘敦促提醒：「有沒有去做，LDCT掃描的肺癌篩檢？」

三井餐飲事業集團董事長黃奕瑞，就在被陳晉興叨念了3回後，即使才剛做完健康檢查，還是乖乖地全家族都追加做LDCT。沒想到，家族中真的有人因此發現了肺腺癌，決定公司也跟進，在同仁的健康檢查增加這項檢查項目，結果，「竟也找到4、5位同仁有肺腺癌的問題。」讓黃奕瑞意識到陳晉興苦口婆心背後的原由。

初心》病患家屬求救 讓他力推早期篩檢

關於LDCT的肺癌篩檢，雖然各專家看法有些許的不同。陳晉興說他心裡清楚：「除了經費的考量，大家最擔心的是偽陽性的問題。」但是他強調，「低劑量電腦斷層掃描，的確是診斷早期肺癌最佳的工具。」

若看數字，肺癌連續12年高居國人癌症死亡率首位，每年近萬人死於肺癌，根據2018年最新癌症登記報告顯示，10大癌症又以肺癌的死亡率成長最多。

身為肺癌的外科名醫，每天面對的都是為此求診的病人。有一年在診間，來了一對年輕夫妻，老婆抱著小孩，哭著對陳晉興說：「陳醫師，你一定要救救我先生，我希望他能看著孩子長大。」先生在一旁安靜無語，因為發現時已經是肺癌第4期（晚期），根本沒有辦法手術。

「如果診斷選擇可以重來，你會不會想早一點發現問題？」這是看遍生死，經歷過即使名醫也無法力挽狂瀾之後，陳晉興力推檢測預防的初心。「我現在已經53歲多了，也要開始下半場人生，我希望可以降低台灣的肺癌死亡率，透過篩檢早一點找到這群病人，緊接著找出原因，為什麼這些人會罹患肺癌，唯有知道彼此因果關係，也才能降低肺癌的發生率。」

起點》病中悔悟貪玩 為父親重考上台大

名醫並非一路坦途，「許多人聽到我是建中、台大醫學系畢業，就會認為我成績很好，這你就錯了。」陳晉興大笑。

出生於彰化縣芳苑鄉的王功村，陳晉興的父親原是王功國小的老師，後來應徵上了二林國中，「全家也跟著父親從王功村搬到二林鎮，二林沒有高中，鎮上成績還不錯的人，幾乎都選擇參加北區聯考，我考上了建中。」

北上來到台北市南海路，15歲的陳晉興像是被釋放的籠中鳥，高一、高二都在玩耍，打撞球、溜冰、排球、籃球、網球、跳土風舞⋯⋯，就是沒把心思放在課業上，直到升高三那年因為生病，有一周的時間沒辦法去上課，母親特地來宿舍照顧，「我突然明白，得好好念書。」大學聯考放榜，分數只能上牙醫系，為了父親總是常說：「我們家族要是能夠有一位醫師，不知該有多好！」他決定重考。

「在南陽街的補習班，認識了我太太，我們都是高四生，我常跟我的小孩說，爸爸要是沒有重考，就沒有你們2個。」隔年，陳晉興如願考上台大醫科。「那年代，在鄉下，有人考上了醫學系，那可是天大不得了的大事，除了放鞭炮還會宴客，我們家席開8桌，同學考上北醫，他們家請了30桌，」榮耀了父親，陳晉興笑得燦爛。

進入台大醫科就讀，陳晉興暗暗地打定主意選擇外科，這和他的臨床導師、當時的台大外科部主任教授朱樹勳（編按：現任亞東紀念醫院心臟外科主治醫師）有很大的關係，「就在大四那年，朱樹勳完成國內首例異位心臟移植手術，報紙以斗大標題登出，我希望自己未來能像老師一樣厲害。」(閱讀全文…)

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