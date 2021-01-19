2021開年最期待聯名！Canada Goose x Angel Chen 春季膠囊系列，刷新羽絨衣時尚風貌

去年登陸台灣的頂級羽絨服品牌 Canada Goose，有「地表最強禦寒神器」美譽，2021年初則邀來新世代傑出設計師陳安琪 Angel Chen 客座，與品牌合作發表「春季膠囊系列」。

Angel Chen 以結合東西方美學、大膽的實驗性色彩及設計，持續驚艷著時尚界。本次與 Canada Goose 的合作，以強烈的個人風格，重新詮釋 Canada Goose 最具代表性的派克大衣 Snow Mantra，帶來可以上下顛倒穿搭的女款短版 Snow Mantra 派克大衣，或透過可拆解的衣身下擺、袖子和兜帽，打造多種不同造型的男款 Snow Mantra 派克大衣。

Canada Goose 2021春季膠囊系列以AR擴增實境和CGI電腦成像技術，呈現系列單品。

Canada Goose 春季膠囊系列推出男女共13款單品，包括輕量羽絨、風衣、針織品和配件等，1月15日起在 Canada Goose 新光三越 A9 零售店限定販售。以下 Tatler 請到客座設計師 Angel Chen 來和我們談談，此次膠囊系列背後的設計理念。

設計師陳安琪 Angel Chen

本次與Canada Goose的合作系列，設計靈感為何？

去年十月收到 Canada Goose 的合作邀約時，我就覺得這是個非常振奮人心的專案，因為 Canada Goose 一直是個實用又注重自然人文的品牌，我很期待能見識到東西方文化交流所產生的火花。

我希望創造出大膽有活力的服裝。這次春季膠囊系列由13種款式組成，顏色有紅、深紫、粉紅、黑與白。我們結合了兩方最代表性的特徵，例如 Angel Chen 醒目的色彩及 Canada Goose 的經典商品 Snow Mantra。我試圖讓大多數的款式都能被上下顛倒著穿並構成和服的形狀，也盡量加入 Angel Chen 最具標誌性的東西文化結合理念。

Canada Goose 2021春季膠囊系列

在利用羽絨創作的過程中，是否有遇到技術上的困難？

將羽絨外套轉換成兩種穿法（正常方式和上下顛倒）極為不易，但 Canada Goose 團隊非常熱心幫助我處理這些羽絨材料。雖然由於時間緊迫且疫情影響，我們沒時間探索其他面料，但是我很期待未來能探索更多的可能性。

自己小時候對羽絨的印象為何？長大以後這印象有轉變嗎？

我以前覺得羽絨外套都笨重而缺乏美感，但現在知道它們其實可以又舒適又時尚。

Canada Goose 2021春季膠囊系列 Canada Goose 2021春季膠囊系列

若是針對上流社會人士出席較正式場合的服裝，會推薦本系列的哪一個單品作為保暖的搭配？

我完全可以想像蕾哈娜穿著深紫／粉紅色的 Snow Mantra，裡面穿著超級性感的洋裝，然後在派對外快速走動。（笑）

此系列中出現一些很大的領片，請問它的設計理念為何？

為了這個系列，我創作了許多創意又誇張的輪廓，像是讓多數款式都能被上下顛倒著穿，然後再利用精緻的小細節來平衡太誇張的輪廓樣式，確保每件衣服比例勻稱。

我認為透過這樣有趣的比例設計，可以改變人們對服裝的看法。

Canada Goose 2021春季膠囊系列 Canada Goose 2021春季膠囊系列

當 Angel Chen 和其他品牌聯名時，最想保留住的精髓為何？

設計一個新系列時我的第一個考量總是顏色，我會確保我的設計色彩繽紛，因為我的家庭背景很重藝術，我父親就像色彩大師一樣，總是在實驗室裡尋找新色彩，因此我想在設計當中保留這份色彩 DNA。

第二點是東西文化的合併，我總是希望將中國傳統元素提升至現代美學的境界。最後一點則是創造出一個在國家、年齡和性別上無界，並且橫跨性別、具現代感的設計。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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