Prada 2021秋冬男裝：極簡廓型＋對比色塊的 Prada 男孩，Raf Simons 風格制霸秀場設計

Prada 的2021秋冬男裝，是 Miuccia Prada 和 Raf Simons 兩人合作的第二場大秀、也是首場男裝發佈，本季探討了疫情之下，人與人之間對於交流、產生連結、引起共鳴的渴望。

由 Miuccia Prada 和 Raf Simons 共同創作的 Prada 2021秋冬男裝系列，以服裝探討本季的核心主題：人體及其自由。

Prada 2021秋冬男裝在設計上帶來大量的幾何圖紋緹花針織衫、圈圈紗粗花呢和條紋羊毛西裝的組合，袖子上的挖洞呼應了兩人首度合作的2021春夏女裝系列，但男裝上又多了外套袖子推高的設計。

Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列

服裝輪廓整體是簡化到極端的，簡潔俐落的單排扣及雙排扣外套、厚實量感的飛行員夾克，兩位設計師要帶大家回歸人體本身。兼具保護及暴露的緊身衣，同時隱含著未知及己知，也映射著時間與生命的流逝。

Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列

本季在材質的選用上有品牌標誌性的再生尼龍，也有大量的皮革單品，以意想不到的色彩組合呈現。

幾款可後揹的大包，秀上瀟灑的用手提著。感謝大包風潮的回歸，我們終於又可以好好裝點東西。

Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列 Prada 2021秋冬男裝系列秀場設計

秀場上的模特兒穿梭在幾個不同的房間裡，絢麗鮮明的背景空間，搭配上 DJ-Plastikman 又名 Richie Hawtint 呈現的原創電子配樂，每個元素都激發著感官刺激。

本次 Prada 大秀的秀場空間由 Rem Koolhaas 和 AMO 共同設計，以大理石、樹脂、石膏和人造毛皮製成。

在毛皮和石材之間，充滿衝突感的佈景傳遞出既活潑又內向、既寒冷又熾熱的剛柔並濟氛圍，十足 Raf Simons 的風格，也暗示著穿上 Prada 服裝的男子們，具有自我表徵的絕對自由。

Prada 2021秋冬男裝系列秀場設計

Prada 2021秋冬男裝系列秀場設計

為了貫徹 Prada 集團於時裝秀上環保再利用的使命，Prada 2021秋冬男裝秀中使用的材料將進行升級再造，成為之後店上的產品視覺成列或快閃店的裝置素材。另外，秀上的材料最後將捐贈給米蘭的環保組織 Meta，Meta 與 La Réserve des arts 協會合作，從不同時裝秀上收集材料及裝飾廢料，提供給文化、藝術領域的學生作為創作使用。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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