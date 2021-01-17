奈良美智「 月光小姐」3月來台 首次海外展出

台灣與日本在藝術交流上熱絡，而其中，深受亞洲與台灣藏家喜愛的日本藝術家奈良美智（ YOSHITOMO NARA ），絕對是相當重要的代表之一，日前文化總會更正式宣布在歷時10個月的溝通與安排之下，「奈良美智特展」終於定案，將在今年三月於關渡美術館開展。

有著大頭、大眼，眼神靈動鮮活的小女孩，是奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）標誌性的創作主角，一般認為純真的孩童，在奈良美智筆下卻出現極大的反差，有著看似憤怒的斜眼，甚至是髒話，也就是因為這樣的創作手法，讓他在村上隆、千穗青島、高野綾等一眾超扁平（Superflat）藝術家中，成為十分獨特且重要的藝術家。

台灣與日本在藝術交流上一向相當頻繁，不僅是因為地緣關係，而是在文化、語言、藝術、教育等諸多面向都有著深刻的影響，而促成此次特展來台展出的契機，便是新冠肺炎Covid-19爆發之後台灣的口罩外交，2020年四月，台灣捐贈了200萬片的口罩給防疫物資不足的日本，當時奈良美智便在推特Twitter上表達對台灣捐贈口罩的感謝，而若是再將時間往前推，日本發生311大地震時，台灣的捐款更高達200億日圓，而今年適逢311大地震十週年，日本台灣交流協會也希望將「奈良美智特展」納入感謝台灣的日台友情系列活動，經奈良美智同意後，便攜手文總籌辦相關事宜。

此次展覽不僅因為是奈良美智於台灣的首場特展而備受關注，目前首波曝光的展出作品，即有2020年甫於東京森美術館展出的新作「月光小姐」（Miss Moonlight），而這也是該作品的首度海外展出，讓許多喜愛奈良美智的粉絲十分期待。

【奈良美智特展】​ 展覽時間：2021 年 3 月 12 日至 6 月 20 日​

展覽地點：臺北藝術大學關渡美術館 2F​

主辦單位：中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 、關渡美術館

協辦單位：日本台灣交流協會台北事務所、INCEPTION 啟藝

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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