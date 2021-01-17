25公尺寬巨幅投影 「聲音的建築展」登台

如果將抽象的聲音化為具體，會是什麼樣子呢？來自日本的「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」便將聲音化為可見的影像，融合聽覺與視覺，帶給觀者一場「用眼睛聽音樂」的藝術饗宴。

由世界級日本互動藝術大師中村勇吾擔任展覽總監的「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」，結合音樂、影像與空間，將聲音透過影像設計視覺化，在動態的展覽空間中，透過不同的影像搭配同一首歌曲的手法，將音樂轉化成貫穿整體空間的樑柱，打造由聲音建構而成的空間。

「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」展覽空間。（梅田宏明 “in fibrils”）

走進全黑的展覽空間中，立即映入眼簾的便是長達25公尺的巨幅投影牆，上頭播放著由9位來自不同領域的日本藝術家，經由錄像、動畫、舞蹈、程式編碼、平面設計、插畫等媒介所創作的聲音視覺，將5分鐘的歌曲幻化為可見的視覺藝術。

展覽的歌曲則是由日本澀谷系知名音樂人小山田圭吾（Cornelius）打造，結合小山田圭吾獨有的迷幻聲線，與前衛、實驗性的樂音 ，為展覽更添超現實的奇幻感受。

「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」展覽空間。（稻垣哲朗 “Studio Live Video”）

「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」展覽空間。（辻川幸一郎( GLASSLOFT )× Bascule × 北千住設計 “JIDO-RHYTHM”）

展覽總監:中村勇吾 ( Yugo Nakamura )。

為了靈活運用有限的展覽空間，操刀展覽空間規劃的知名空間設計師片山正通，跳脫了以往空間設計的概念，不切割有形的空間，而是切分無形的時間，輪流播映各件展品，保留下大量的空間營造出沈浸式的劇院體驗，讓觀眾們能盡情享受音樂與藝術的雙重震撼。

「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」主視覺。Graphic Design by Masakazu Kitayama ( Help! )

不僅展覽內容精彩可期，本次活動的主視覺，更是由小山田圭吾長期合作的裝幀設計師北山雅和操刀。視覺以黑色為底，重新解構「AUDIO ARCHITECTURE」字樣，賦予文字立體感，更巧妙呼應展覽核心概念。

這回「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展」來台，是繼2016年的「單位展」後，睽違四年再有日本21_21 DESIGN SIGHT美術館的展覽登台。目前展覽已於台北華山1914文創園區正式展開，將持續展出至4月6日，帶領觀者開啟音樂與藝術的跨界對話。

作者／Tatler Taiwan

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