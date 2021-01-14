大市值年代選大不選小

文／方亞申

國際資金持續氾濫，尤其在美國新政府計畫再花上兆美元刺激經濟，美股續強；亞洲的韓國也在三星領軍下創新高，台股台積電、聯發科、台達電等重量級科技股，開年以來持續狂奔，總市值夠大，未來併購實力強，在15000點之上，去年股價低漲幅或下跌且具實力權值股有機會在後續行情中脫穎而出。

美股從去年疫情反彈以來，科技股明顯強過傳產及金融類股，其中股價幾乎只漲未大回檔的就屬馬斯克的特斯拉（TSLA.US），二○一九年以前一度傳出要破產、下市傳言，但是在跨入中國市場建立超級工廠後，到量產不到一年半，中國政策也相當支持，使得短短兩年間，特斯拉從建廠到量產十萬輛，去年全球總銷售量幾乎達到五○萬輛目標，緊接著在德國的超級工廠也將完工，股價一路軋空狂漲，去年股價七○五美元、總市值達六六八九億美元，超過台積電；今年則再上漲至八八○美元，總市值八三四一美元，僅次於蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟，若再加上沙美石油，特斯拉排名全球總市值第六名。

特斯拉市值直指兆美元

當初特斯拉差一點倒閉，馬斯克也證實曾經尋求過被蘋果併購，而二○一九年上半年特斯拉總市值大多在三、四百億美元之間遊走，十月份這波大行情起漲點時，總市值僅四五四億美元，當年底總市值就上升至七五四億美元；沒想到隨著中國廠量產，且其間經過新冠肺炎疫情爆發、一度出現負油價（低油價一般想像電動車替代效應將降低），但股價一路上漲至兩千美元以上，在經過分拆至四百美元以下，年底又大漲至七○五美元，整整一年總市值從七四五億美元大增至六六八九億美元，幾乎是前面多一個六（千億美元），一年增加五九四四億美元，短時間從低價到高價所增加總市值，恐怕前無古人！總市值一路彎道超車，今年再下一城，除去年已彎道超車一路趕過三星、台積電，今年則超過股神巴菲特的波克夏，總市值幾乎超過全球各大車廠加總市值（包括豐田、福斯、現代等），並超過騰訊、阿里巴巴、臉書。也讓馬斯克超過貝佐斯成為全球首富。

特斯拉的上漲一路不被看好，到如今已成為全球總市值一兆美元以下的最高者，再上去就跨越一兆美元。特斯拉的成功在於掌握趨勢，在環保潔淨能源取代石油汙染趨勢下，原本特斯拉電動車就吸引一批死忠跟隨者 ；再來就是其創新的電池管理技術以及充一次電行駛距離從一百延伸到五百公里以上；未來則在於充電樁普及，將更加令電動車充電方便、延長行駛空間及距離。而這次中國特斯拉開年就將Model Y降價三成，比美國及台灣還便宜，瞬間訂單暴增十萬輛，打得中國電動車小鵬、蔚來等哀哀叫。去年主打高端市場的特斯拉，成為拉動大陸新能源車市場增長的核心拉力。預計今年大陸新能源乘用車銷量將達一五○萬輛，對於市場化的增量成為主力。

隨著銷售量以及德國新產能加入，後續不管是基本面還是籌碼面都有再提升機會，其實若仔細追蹤，特斯拉股價幾乎是影響美國科技股重要焦點，只要股價持強，就很容易帶動科技股上漲。

台達電、聯發科大爆發

特斯拉的一頁傳奇彷若二十年前蘋果股價從一美元以下大漲至六、七百美元，並創造出全球最大總市值二．二兆美元公司。特斯拉總市值大的好處就是可大量併購汽車相關公司（並非硬體，而是以軟體為主），電動車管理軟體上持續維持領先；這點蘋果也幹過，對於與未來科技相關公司動不動就併購，公司有錢就可任性。這樣將對後進追趕者築起一道道門檻。

總市值增加才會引發大眾以及投資機構注意，特斯拉就在去年底納入S&P 500指數成分股。過去總市值名列前茅的艾克森美孚石油、通用汽車、迪士尼等，如今都已落入總市值排名二○名以後；而總市值前二○名公司有只有沙國的國營企業沙美石油、波克夏、信用卡雙雄、嬌生、沃爾瑪、摩根大通、貴州茅台、聯合醫療等九家，其他都是科技相關公司。也就是擁有尖端科技且盤據全球同業前茅的科技公司最容易獲得資金青睞。

台灣的台積電去年漲幅六成，總市值擠進全球前十二名，就是因為全球晶圓代工市占率超過五成、每年龐大的資本支出（去年一七○億美元、今年上看二二○億美元）以及最先進的五奈米技術橫掃市場，接下來還有三、二奈米技術龐大投資。誠如前董事長張忠謀所言，台積電具有地緣政治必爭之地的優勢。（全文未完）

其他全文及圖表請見《先探投資週刊2126期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：神山下的小金雞變鳳凰

◎特別企劃：新EV概念股就是旺！

◎國際趨勢：馬斯克成為全球首富的秘密

◎中港直擊：中國地產行情恐成強弩之末

◎重要資訊：上市櫃2020全年營收完整版

【最新活動看板】