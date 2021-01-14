文／馮欣仁

儘管近來蘋果有意找上現代汽車合作開發電動車，但鴻海所主導的MIH聯盟不僅整合集團旗下鴻準、乙盛-KY、樺漢、廣宇等之外，更集結國內外201家車電、半導體與軟體大咖，掌握電池、電機與電控三大關鍵零組件，打造開放式電動車平台架構，提供客製化軟體介面及硬體規格，藉此搶攻上兆美元之龐大商機；電動車也將是鴻海落實3+3策略之重要一環。

距離電動車與燃油車的黃金交叉時刻已經越來越逼近，當特斯拉總市值超越八千億美元，高達八三四一億元，遙遙領先所有傳統車廠時，就如同當年蘋果推出第一款iPhone時，功能手機龍頭諾基亞依然無動於衷，然而，回頭一看蘋果市值稱霸全球，而諾基亞猶如失落的帝王般。面對電動車時代的來臨，更讓許多新創科技公司躍躍欲試，試圖依循特斯拉模式，在這塊處女地搶得先機。對滿手現金的蘋果來說，發展電動車自然也是不會放棄的一塊大餅。

近期Apple Car題材炒得沸沸揚揚，促使國內相關概念如鴻海、裕隆、和大、佳凌等股價飆漲。不過，日前又半路殺出程咬金，傳出蘋果找上全球第六大車廠韓國現代汽車合作，激勵現代汽車股價連續二日飆漲逾二成。由於現代汽車本身是傳統車廠起家，且在電動車電池技術、車用電子等領域具有深厚基礎與量產實力，旗下Hyundai Mobis更是全球前二○大車用電子系統廠商。之所以蘋果找上現代，研判是現代汽車向來積極與其他業者合作，包括與百度、Nvidia合作研發自駕技術，與來自克羅埃西亞的電動車廠Rimac合作開發電動車，並與Grab和Ola共同發展交通行動服務，而這些合作夥伴關係對蘋果而言極具吸引力。

攜手裕隆成立ＭＩＨ聯盟

對於長期是蘋果最大代工組裝廠的鴻海來說，爭取Apple Car當仁不讓。不過，姑且不論Apple Car究竟是否由現代汽車代工，鴻海對於汽車產業布局一直以來，十分積極投入。尤其，去年與裕隆旗下華創車電合作成立的「鴻華先進」，並聯手打造名為ＭＩＨ電動車軟硬體開放平台；象徵著鴻海進軍電動車之決心。該平台結合鴻華先進科技的整車設計開發能力，以及鴻海輕金屬的製造實力，其優點是車廠可以在ＭＩＨ的基礎上，用最少的資源跟時間，開發出所要的車型，像是驅動系統、軸距、輪距、電池包等硬體架構，都能彈性的依客戶需求調整，也可自行更換與擴充，並隨技術演進，不斷更新。（全文未完）

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