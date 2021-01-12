台北火鍋｜吃貨網紅推薦　新莊鮮台牛火鍋要這樣吃

「原來台灣牛也可以這麼好吃！完全不輸日本。」愛吃愛寫自稱「吃貨」的美食人氣部落客「小虎食夢網」，大推台灣鮮牛肉專賣店「饗牛」。

老饕愛吃鍋 產地溫牛直送還能吃到稀有部位

店家和屏東、雲林牧場合作，產地溫體牛新鮮直送，平均兩天用掉一頭牛，火鍋加上熱炒等各式牛料理超過200道，讓人驚豔原來牛有這麼多吃法！在這兒還能吃到稀有的肋眼蓋、牛白肉，份量稀少，經常一到店就被秒殺。

先煮肉在煮菜才能吃出好湯的好味道

第一次來饗牛吃火鍋可能會不太習慣，老闆余秉豐和小虎都一直強調：「先吃肉！最後再煮菜，煮了菜湯頭味道就會不同。」為了呈現牛肉新鮮原味，饗牛湯頭單純，先用牛大骨熬一天，再用羅漢果、蔬果熬3小時，上桌時可選搭助條、筋肉、頰心或牛雜，另外還有特別用稀少的牛頰肉和蘿蔔熬製的湯頭，限量供應。

火鍋吃完還能煮碗牛肉粥

小虎強調，煮火鍋肉要趁嫩吃，不要煮太久，另外還有多種牛熱炒料理，像是一般店家少有的香煎牛肝，也是他每來必點!最後還要留肚子吃精華鮮熬粥，煮粥前先煮點青菜解膩，最後來碗牛肉粥，又飽又滿足！

店家介紹

饗牛

地址：新北市新莊區頭前路96號

電話：02-8991-1818

網址：taiwanprimebeef.com

粉專：饗牛二館-火鍋‧鮮牛肉專賣店

營時：午餐11:00?14:00，晚餐17:00?22:00，例假日及六日11:00~22:00

價位：蘿蔔精燉牛頰肉鍋500元、Q脆沙朗筋500元、稀有肋眼蓋600元、香煎牛 肝180元、三杯牛尾450元、綜合時蔬盤250元、精華鮮熬粥180元，需一成服務費

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