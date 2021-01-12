新的一年用藝術的力量「破我執」！2021必看藝術家張堉泉個展

佛家的修行者把「破我執」視為超然的第一步，藝術家張堉泉以同樣的三個字為題，反覆自我試煉、精萃與突破，再2020年12/25至2021年1/12於FOMO展出一系列細膩而典雅雋永的作品，是視覺的美麗與迷離，更是禪意入心的自我叩問，觀者獨享餘音。

YU CHUAN

梅, 2020 木板油畫 29.5cm x 29.5cm #NA11 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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蘭, 2020 木板油畫 29.5cm x 29.5cm #NA12 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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竹, 2020 木板油畫 29.5cm x 29.5cm #NA13 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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菊, 2020 木板油畫 29.5cm x 29.5cm #NA14 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

認識藝術家堉泉一陣子了，第一次看見他的作品還是著實驚訝了一番，因為堉泉的話不算多，但是更加深沈細膩的言語都讓作品述說了，彷彿把畫上的每一個細節、色彩的疊加與筆觸看得精實點，就靠近了藝術家的心思一些。「其實最早是在探討所謂的『執』，『執』為執念、堅持，『我執』代表以自我為中心，可能是自私，也可能說是非常肯定自己，這個主題也像是破除以自我為中心的路上，其實是勉勵自己。」堉泉說道。

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神獸系列 -獅, 2020 木板油畫

30cm x 30cm

#NA16

Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

一進畫廊先見中央地上的蕭瑟落葉與石頭、樹幹，兩旁是日式榻榻米，一時之間讓人不知道該脱鞋或不脱、該赤腳走進落葉堆嗎？走上榻榻米前該先把腳拍一拍嗎？堉泉笑說這就像是場測驗，每個人的反應都不同，小孩子會直接衝進來，大人會想很多。看來觀畫前，每個人都先和「我執」打了個照面，令人不禁會心一笑。

堉泉以前的作品都相當大幅，有著撼山動水的大氣與生機，本次展出卻是多件精緻的小幅作品，「由小到大很容易，但從大到小就會不知所措，跟處世很像，我才發現要思考的東西那麼多，其實我覺得這框架綁住我很久。」堉泉說道。減法的練習就像是探討自己的一部分，框架即是自我設限，堉泉更表示欣賞藝術作品（包括他自己的）都要看細節，這幾年來他試著畫小作品，發現當自己覺得可以畫小作品的時候，畫大作品就更容易了。

YU CHUAN

山水系列, 2020 木板油畫 屏風四曲 120cm x 40cm x 4 #NA21 圖／Tatler Taiwan

YU CHUAN

山水系列, 2020 木板油畫 屏風四曲 120cm x 40cm x 4 #NA21 圖／Tatler Taiwan

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山水系列, 2020 木板油畫 屏風四曲 120cm x 40cm x 4 #NA21 圖／Tatler Taiwan

YU CHUAN

山水系列, 2020 木板油畫 屏風四曲 120cm x 40cm x 4 #NA21 圖／Tatler Taiwan

現場特別吸引人注意的還有一件作品是美麗的屏風四曲 ，也許現代人已經很少見到屏風了，但堉泉特別欣賞屏風的雅緻，更提及以前的達官貴人不論打獵外出都會帶上整套屏風，不論多重、多大，只因屏風所帶來的風雅。一面是畫、一面是字，能夠隨心搭配擺放，屏風不但是空間的隔斷，更是情緒與氣氛的轉換，藝術家特別不願這樣的美麗消失，未來還希望能夠舉辦屏風的展覽。

YU CHUAN

風, 2020 木板油畫 25cm x 20cm #NA01 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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火, 2020 木板油畫 25cm x 20cm #NA02 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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水, 2020 木板油畫 25cm x 20cm #NA03 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

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土, 2020 木板油畫 25cm x 20cm #NA04 Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

堉泉從早期的神獸系列開始建立其個人獨特風格，藉著流動的油彩技法：顏料的流動與分解、撥離來表現「感覺到的無形」，屏除執念以自然的方式呈現生命中所捕捉到的光影一瞬，在油、彩、筆、墨間恣意獨行。這是藝術家試驗多次才有的成果，但他還不滿意，希望還能畫更小幅的作品。

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神獸系列 -龍, 2020 布面油畫

180cm x 140cm #NA20

Location: Taipei 圖／Tatler Taiwan

高壯如群山、細小如塵埃，在天地之間沒有一件事物的存在理所當然，一草、一木，一筆、一觸都是宇宙獨行的一顆星，無論世道混亂與否，期待突破我執不化，彼時，沈溺染塵生欲的境界也將從裂縫中透出光來。

作者／Scarlett Feng

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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