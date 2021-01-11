Apple 推「牛年限量款」AirPods Pro 超萌喜氣刻字擄獲人心

總覺得農曆新年的聯名產品都不合你胃口？先別嘴硬，因為看到 AirPods Pro 牛年限量款，可愛得讓人難以拒絕！

農曆新年將至，Apple 推出獨家設計的牛年印記，限量版鐫刻除了出現在充電盒上，連外包裝盒也加上紅色牛年印記。鐫刻服務還有提供其他表情符號、文字、和數字混合鐫刻，打造你獨一無二的專屬 AirPods。牛年之際，除了牛年限量款（僅限 AirPods Pro），還可選擇鐫刻其他表情符號（十二生肖皆有），不失為一個送給自己或是親友的新年禮物之選。

「牛年限量款」AirPods Pro 還可選擇鐫刻其他表情符號，十二生肖都有噢～（Photo: Apple）

AirPods Pro 自 iOS 14 更新已經支援「空間音訊」(Spatial Audio) 效果，透過頭部動態追蹤功能，享受劇院一般的環繞音響體驗，聲音猶如從四方八面傳來一樣。通過「自動切換」(Automatic Switching) 功能，讓你能流暢地讓 AirPods Pro 在 iPhone 和其他以相同 Apple ID 登入的裝置間自動切換。例如，如果以 AirPods Pro 聆聽 iPad 上的內容，但你需改為聆聽 iPhone 內容，只要在 iPhone 上開始播放音樂或其他音訊，AirPods Pro 就會自動切換到 iPhone。當你在 iPhone 上撥打或接聽通話時，AirPods Pro 也會切換到 iPhone。

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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