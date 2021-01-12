可愛泰迪熊腕錶背後的故事有洋蔥！Omega推奧比斯腕錶幫助改善全球眼疾問題

Omega近期推出了與國際非營利醫療組織orbis合作的兩款碟飛系列全新腕錶，藉此為該醫療教育組織募款，並進一步用以支持對抗盲疾。

國際非營利醫療組織Orbis成立於1982年，以解決可避免的失明問題為組織創立宗旨。自2011年開始，Omega便與Orbis合作，協助Orbis遍及全球的「救盲計畫」與眼科飛機醫院，共同為全球的眼疾問題努力。

Omega Trésor奧比斯泰迪熊腕錶。

Omega Trésor奧比斯泰迪熊腕錶。

這回Omega推出的兩款最新腕錶來自碟飛系列，且兩款皆為40毫米不鏽鋼腕錶，並採用圓弧形漸層藍色錶盤、18K白金拋光指針以及鑲貼弧形時標。

錶圈的設計，則提供了拋光與鑲鑽兩種不同風格的選擇。而除此之外，這兩款以公益為出發的腕錶，更融入了獨一無二的設計巧思。

別具巧思的以泰迪熊取代數字8。

除了亮漆裝飾秒針換上了Orbis標誌上的淡藍色，由於在Orbis接受眼疾手術的孩子們，都能手術後得到一個可愛的泰迪熊玩偶，Omega也將這個特色融入錶款設計中，以淡藍色的泰迪熊圖樣取代了錶盤上的日期數字「8」，每個月只要看到泰迪熊出沒，便能想起這款手錶的獨特意義。

Omega Trésor奧比斯泰迪熊腕錶。

Omega Trésor奧比斯泰迪熊腕錶。

出自碟飛系列，兩款腕錶的驅動裝置皆配備18K玫瑰金擺輪橋板的奢華版Omega 8511機芯，並備有藍色皮革錶帶與拋光針扣。

而Omega更為這兩款全新腕錶設計了特製錶盒，與可愛的泰迪熊鑰匙扣，並將以此為Orbis的專業醫療團隊與眼科飛機醫院募款，攜手為世界帶來更多美好。

作者／Lulu Tsai

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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