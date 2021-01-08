全球首富換人做！特斯拉創辦人Elon Musk超越貝佐斯

電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）擁有的資產淨值來到1,950 億美元，已超越比爾蓋茲以及亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos），現居全球第一富豪寶座。

2020年底，根據全球富豪排行的彭博億萬富翁指數的發布（Bloomberg Billionaires Index），Elon Musk的排名不斷向前，並成為全球第二大富豪，如今，更因為Tesla與SpaceX的股價飆升，Tesla股價飆破每股800美元，也使得Elon Musk正式成為世界首富！

不過除了特斯拉，這位有著6個孩子的父親同時也是馬斯克基金會（Musk Foundation）的主席，專注於協助再生能源、太空探索、小兒科、科學及工程教育等領域的發展。

特斯拉如今已被視為全世界最具價值的電動車品牌，儘管和豐田（Toyota）及通用汽車（ General Motors）等廠牌相比，特斯拉的產量非常小，但它的股票仍被市場看好。而今年，伊隆馬斯克更是特別被看好，不只是特斯拉的股價在過去一年上漲約700%，可謂前所未有，而且這樣的亮眼成績更為他的資產淨值添上一筆。

作者／Kaitlyn McInnis

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