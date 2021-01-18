遇上外國人，該怎麼閒聊？

也許我們都有「外國人很愛閒聊」這樣的刻板印象，但如果面臨到跨國聚會，一次要跟許多不同國家的人small talk，該怎麼聊才適當？“Leading with Cultural Intelligence*”一書的作者David Livermore在一篇文章中提出四個重點，讓你讓任何跨文化場合都能閒聊不踩雷。

Silence

靜默不等於一片尷尬，有時候留一點沉默的思考空間，會讓對話雙方都感到更放鬆，不要因為緊張或怕尷尬就急著回話，試著在閒聊的過程中找到適合彼此的對話速度。

Social Distance

日本有一種說法叫「讀空氣」，也就是解讀現場的氛圍，進而做出適當的舉動。在不同的場合中，我們可以先觀察其他人維持的「距離」，判斷自身該對應的態度及用詞。

Family vs. Work

話題該聊什麼？一直都是大家面臨small talk的第一關考驗，David Livermore認為在多數西方文化中，聊家庭與工作是最安全的，從話題中再找出雙方的連結。

Harmony vs. Debate

應該不會有人想在第一次閒聊中吵架吧？在大部分的情況中，閒聊時應避免爭論，因此，不要開如政治、宗教等爭議性話題是個好方法，不過David Livermore也指出，有些德國人反而喜歡來場良性辯論，葷腥不忌。



各國的「死亡話題」

Small talk除了是拉近距離的第一步，在商務場合中，更像是一場測試，用來判斷「這個人跟我合得來嗎？」、「這個人願意以我的角度觀看事物嗎？」因此，在第一次見面的閒聊中，不要踩雷，keep it safe非常重要，除了宗教、政治、個人私事（婚姻狀況、薪水等）話題為常見的雷區，跨文化商業訓練顧問機構Leadership Crossroads列出幾個較特殊的超危險「死亡話題」。

沙烏地阿拉伯：女性家屬

阿拉伯人雖然愛聊，但阿拉伯世界目前仍算是父權主導，關於家中女性成員的任何消息，都不能讓外人隨意打探，不過小孩的話題則是沒有問題。 韓國：日本（反之亦然）

關於日韓的歷史仇恨，相信許多讀者都略知一二，第一次與日本人或韓國人見面還是先不要開這種話題比較好。

智利：阿根廷（反之亦然）

智利與阿根廷的領土之爭，如同釣魚台爭議一樣，誰對誰錯一直沒人說得清楚，就算再沒話題也別踩這個雷。 法國、義大利：工作

這兩個國家的人，有些會認為自身價值不能以工作定義，第一次見面就狂聊工作、詢問對方的職業，會讓他們覺得有些膚淺。

Tip: 這些話題禁忌看起來八股，也許你會想「現代人不避諱了吧？」但對於初次見面的異國夥伴，多一分小心也是多一分尊重。



＊註： Cultural Intelligence為近由學者提出的「文化智商」概念，又稱Cultural Quotient 或CQ，衡量一個人應對跨文化的適應力，並與智力商數（IQ）及情緒智慧（EQ）並列。

參考資料：Leadership Crossroads, VoiceTube Blog, Inc.

文、企劃編輯／馬婉娟、詹益昀、黃煒齡

版面設計／林慧真

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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