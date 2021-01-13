small talk的影響力 機會是聊出來的

在公司看到同事總是只能乾笑點頭，進電梯遇到主管無話可說只想原地蒸發嗎？有人說「機會都是聊出來的」，你是否一直輕忽了small talk的影響力，錯失了許多大好時機呢？

聊出新專業，客戶送她到美國受訓

資深口譯、中英活動主持人Grace目前是國內少數的「會議引導師」，在接受英語島訪談時，她提到自己原本也不知道「會議引導」這項新興專業，是某次與老客戶閒聊時，對方表示很欣賞Grace優異的語言能力及口語表達，希望她幫忙公司的員工培訓，幾次合作下來，客戶非常滿意，後來提議送Grace到美國培訓，學習一套會議引導系統並考取證照後，協助公司的各項會議規劃及主持。

Small Talk Matters! Why?

從會議引導師Grace的small talk經驗中，我們可以發現，閒聊看似輕鬆，但又可能為自己開創難得的機會，在許多網路論壇上，也可以看到有些初次進到國外職場的心得分享，其中多半會提到small talk的重要性，我們大致可以歸納出以下幾點。

1. 閒聊是建立信任的關鍵



small talk其實就像破心術，讓聊天對象慢慢卸下心防，先對彼此更熟悉，進而建立初步的信任感。

2. 人們喜歡與自己相似的人



閒聊的過程中難免提到興趣、工作、家人等，若是在其中發現共通點，便能快速拉近距離。還有一個說法是，人們往往容易相信與自己類似的人。

3. 得到自己從未關注的新知



在會議引導師Grace的經驗中，過去她從未接觸過「會議引導」這項專業，透過與客戶閒聊才得以認識，最後發展成自己的專長。

4. 留下印象＝埋下機會的種子



雖說small talk通常不聊公事，但透過閒聊建立的熟悉感及信任，可在對方心中留下印象，下次當對方有什麼機會時，說不定就會想起你囉。

5. 建立自己的人脈網絡



透過閒聊開啟的連結，有可能變成生活上的連結，讓你交到友善的新朋友；也可能變成工作上的連結，讓你事業上獲得不同發展及幫助。

文、企劃編輯／馬婉娟、詹益昀、黃煒齡

版面設計／林慧真

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌。

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