三二行館黑松露套餐開跑：一嚐每公斤要價台幣 30 萬元的頂級黑金
三二行館的黑松露季正式開跑！選用永安漁港小卷、花蓮黑山羊等台灣本土食材，搭配法國正值產季的黑松露，推出以黑松露為主題的頂級套餐。
每年冬天，是黑松露的產季，馥郁的香氣令許多饕客難以抵擋。三二行館今年同樣自一月至三月下旬，推出黑松露季！
黑松露 vs. 白松露
有人說，黑松露帶有麝香、蕈菇、溼地、草莓或是濕稻草等氣味，口感清脆，尤其來自法國佩里哥的黑松露，目前在台灣每公斤的賣價就要將近台幣30萬元！
黑松露跟白松露有什麼不同呢？陳溫仁說：「黑松露和白松露不同，白松露像是文弱的書生，一經高溫烹調，香氣便散去無蹤，因此只能上桌後刨上數片覆蓋於菜肴上；但黑松露就像是勇猛的武將，可以烹調入菜，變化就更多了。但烹調時必須考慮香氣的主從關係，不能搶去黑松露的異香，還要以油脂帶出松露完整的韻味，讓香氣更為持久，絕對是料理時最大的難題。」
黑松露套餐吃好吃滿
三二行館選用被譽為「黑鑽中的極品」、來自法國佩里哥的黑松露，由主廚陳溫仁設計料理。他以黑松露搭配永安漁港小卷、南方澳鮮魚、花蓮黑山羊以及獲得台灣神農獎的自然豬等台灣食材製作，有現刨的黑松露，也將黑松露熬煮成醬汁，讓黑松露以各種不同型態呈現，而且共可品嚐到現刨 4 道的新鮮黑松露。
作者／Tatler Taiwan
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