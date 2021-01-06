三點認識 Dior 2021早春新包「Dior Caro」：搭配方式、製作工藝一次看

Dior再推爆款新包！2021早春創意總監 Maria Grazia Chiuri 推出全新「Dior Caro」鏈帶翻蓋包款，台灣2021年1月7日正式上市。以下立刻來看Tatler為您整理出的 Dior Caro 三點特色與魅力。

「妹寶」迪奧先生上線

繼馬鞍、蒙田、巴比之後，以穩定頻率發出新包的 Maria Grazia Chiuri，這次也沒讓我們失望。2021早春系列推出的「Dior Caro」鏈帶翻蓋包款，照樣回歸品牌的核心故事， 以迪奧先生的妹妹 Catherine Dior 於二戰期間使用的別名「Caro」作為命名靈感。

迪奧先生是時尚界著名的「妹寶」，他和最小的妹妹 Catherine Dior 相差12歲，也最疼愛這位小妹，因此品牌過去曾多此以 Catherine Dior 作為創作靈感，包括1947年的首款香氛「Miss Dior」、後來充滿了花朵和植物2020春夏系列的服裝設計和這次的新包，都與迪奧先生的妹妹息息相關，緊扣品牌創辦人的人生故事。

籐格紋翻蓋設計

Dior Caro 包款是品牌的原創設計，整只包款在義大利的皮革工坊製作，以悉心切割的小牛皮革，在18,000道縫點交錯下，製成紋理精細對稱的籐格紋。

包身上有可清楚識別的品牌縮寫金屬 CD 字樣開闔旋扣結合皮鏈帶，包包內裏有金熔壓紋的 Christian Dior 字樣，搭配小牛皮或丹寧布打造別緻翻蓋包，並推出大、小兩個尺寸。

今天想用皮鏈帶還是寬版刺繡揹帶？

一如 Maria Grazia Chiuri 設計的多種經典包款，Dior Caro 可將皮鏈帶換置為自選刺繡揹帶，輕鬆打造混搭風格。

這次 Dior Caro 推出的顏色除了經典的黑、灰、米色與象牙白之外，也有亮眼迷人的調色，像是濃烈的紅色、柔軟的天際藍、薄荷綠與風玫瑰粉。小型尺寸更推出三款限定系列：麂皮刷毛、刺繡丹寧與時裝秀上催眠般蠱惑視覺的紮染丹寧款式。

Dior Caro 包製程解析（向右滑看更多）

Dior Caro 包製作過程：繪製草圖。 Dior Caro 包製作過程：揀選皮革。

Dior Caro 包製作過程：縫製籐格紋。 Dior Caro 包製作過程：壓印金熔壓紋的 Christian Dior 字樣。

Dior Caro 包製作過程：手工製作蒙田大道30號浮雕字樣。 Dior Caro 包製作過程：固定拉鍊邊線。

Dior Caro 包製作過程：裝上品牌縮寫金屬 CD 字樣開闔旋扣。 Dior Caro 包製作過程：裝上鏈袋。

完成！

作者／Lovina Wu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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