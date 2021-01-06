台積電南科擴產，「它」吃下廠房七成訂單 這家老牌大廠如何走過營運低谷

文／戴慧瑀

預拌混凝土老牌大廠國產，走過旗下事業復興航空解散的營運谷底，2020前3季獲利翻倍，毛利率突破雙位數創新高，它是如何做到的？

台積電在南科擴產，預拌混凝土廠國產吃下7成預拌混凝土訂單，2020年前3季稅後純益來到17.53億元，年增2.1倍。毛利率更是一口氣上升10個百分點，從2019年前3季的6.87％，達到16.12％，寫下毛利率新高。

「當天早上跟你講，晚上就要5千立方公尺的混凝土。」國產營運總處總經理吳志仁笑說，量大、又急又快的出貨，在台積電工地是稀鬆平常的事。

5千立方公尺的預拌混凝土，主原料砂石就要1萬公噸，量這麼大，確保原料供應來源成為首要關鍵。國產深化與南部砂石廠策略合作，拍胸脯保證出貨，包下大量砂石。

再來，配送時間短，派車運輸也是一大挑戰。1輛卡車一趟可載24公噸的砂石，1萬公噸，就是417趟。砂石送到工廠下料，做成預拌混凝土後，一輛卡車一趟約4立方公尺，要跑上千趟才能送完。

確保原料供應、快速配送這2點，國產2014年靠導入科技管理，建立電腦行控中心，各混凝土廠可靈活跨區調度，大幅提升生產效率跟供貨速度。吳志仁說，以台積電南科廠來講，國產在台南、高雄的8個廠互相支援，產能利用率能維持在8成5以上水準。

整合調度能力強的大廠

同業難比優勢

參與台積電廠房工程興建的達欣工程副總經理陳士修指出，同樣是100億元的土木建築工程，公共工程的話，大約花5年時間蓋好，但像台積電這樣的高科技廠房，1年就要完工。不僅考驗混凝土供貨速度，又要高品質，陳士修坦言一般小廠很難做到，像台泥、國產這樣的老字號大廠，整合能力強，確實更具優勢。

另外，業界人士觀察，高科技廠房使用高端混凝土，即使各家品質差異不大，但國產擁有28個廠房、350輛預拌混凝土車隊。相較同業以租代買，國產自有比率高，便於管控、指揮，機動性更高，成為它無可取代的優勢。

除此之外，2016年的1次人事變動，也是國產拿下台積電訂單的關鍵之一。某一天，當時是營業總處副總經理的吳志仁被副董事長兼總執行長（現為董事長）徐蘭英找去，要他兼任購料總處的總經理時，吳志仁心裡第一個反應是「也太大膽了吧！」把一年近百億業務營收，以及上百億的採購支出，重押在一人身上。

如今回頭看，這項決定是對的。第一線的業務人員，對市場的敏銳度高，「市場在哪裡，你就要去準備什麼。」吳志仁指出，業務跟採購是用不同腦袋做事，若無法相互配合，就好比前線士兵上戰場，拚了命殺出血路，後勤補給卻不到位，「結果等於零。」(閱讀全文…)

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