Loewe x 吉卜力工作室：詢問度超高的「龍貓包」精細製程大公開

看到童年回憶躍上 Loewe 的拼圖包，幾乎沒人能抵擋龍貓的魅力！Loewe宣佈和吉卜力工作室合作，聯名推出「Loewe X My Neighbor Totoro《龍貓》特別系列」，台灣將於2021年1月8日開賣。

1988年的動畫電影《龍貓》，是宮崎駿及吉卜力工作室的代表作之一，也是一代宮崎駿迷的童年回憶。而現在，你也可以把做工精細的 Loewe 龍貓包帶回家收藏！

Loewe X 《龍貓》系列 Loewe X 《龍貓》系列

我們知道 Loewe 的創意總監 Jonathan Anderson 是工藝迷，除了時尚之外，針織、編織、木工、陶藝等也都是他的愛。因此這次 Loewe 和吉卜力工作室的合作，從藝術、時尚、卡通動畫等各方面展現了兩者對工藝的執著。

Loewe X 《龍貓》系列形象照

Loewe x 《龍貓》特別系列將動畫角色變成服裝、包包上的印花、提花拼皮圖案、手描繪圖案及絨球設計，其中最特別的是用上 Loewe 鑲嵌拼皮技術的皮革配飾，由工匠手工將動畫角色移植到 Puzzle、Balloon 及 Hammock 等經典包款上，或是其他小包、皮套及錢包等小皮件上，展現精湛工藝。

Loewe X 《龍貓》系列形象照

這個聯名系列的宣傳廣告也緊扣《龍貓》的主題：親近自然，倘佯戶外天地，與自然和諧共存及純真童心。在新的一年裡，這股純粹之心是否對你我都更具意義？

Loewe X 《龍貓》系列 限定單品（向右滑看更多）

Totoro 龍貓天藍色短袖上衣 Totoro 黑色景色騎士皮衣外套

Totoro 灰塵精靈亞麻白短袖上衣 Totoro 龍貓黃色短袖上衣

Totoro 龍貓蘋果綠短袖上衣 Totoro 天空藍景色衛衣

Basket 天然色灰塵精靈小牛皮手提籃 Puzzle 棕褐色灰塵精靈小牛皮肩背提包 Hammock 天空藍龍貓小牛皮迷你肩背提包

Cushion 天藍色龍貓帆布肩背托特提包 Totoro 系列灰塵精靈小牛皮吊飾 Totoro 系列小雛菊小牛皮釘飾 Totoro 系列蘋果綠龍貓小牛皮拉鍊卡夾

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節（向右滑看更多）

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節 Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節 Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節 Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節 Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包

作者／Lovina Wu

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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