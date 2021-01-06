Loewe x 吉卜力工作室：詢問度超高的「龍貓包」精細製程大公開

Loewe x 吉卜力工作室：詢問度超高的「龍貓包」精細製程大公開。圖／Tatler Taiwan提供
Loewe x 吉卜力工作室：詢問度超高的「龍貓包」精細製程大公開。圖／Tatler Taiwan提供

看到童年回憶躍上 Loewe 的拼圖包，幾乎沒人能抵擋龍貓的魅力！Loewe宣佈和吉卜力工作室合作，聯名推出「Loewe X My Neighbor Totoro《龍貓》特別系列」，台灣將於2021年1月8日開賣。

1988年的動畫電影《龍貓》，是宮崎駿及吉卜力工作室的代表作之一，也是一代宮崎駿迷的童年回憶。而現在，你也可以把做工精細的 Loewe 龍貓包帶回家收藏！

Loewe X 《龍貓》系列
Loewe X 《龍貓》系列
Loewe X 《龍貓》系列
Loewe X 《龍貓》系列

我們知道 Loewe 的創意總監 Jonathan Anderson 是工藝迷，除了時尚之外，針織、編織、木工、陶藝等也都是他的愛。因此這次 Loewe 和吉卜力工作室的合作，從藝術、時尚、卡通動畫等各方面展現了兩者對工藝的執著。

Loewe X 《龍貓》系列形象照
Loewe X 《龍貓》系列形象照

Loewe x 《龍貓》特別系列將動畫角色變成服裝、包包上的印花、提花拼皮圖案、手描繪圖案及絨球設計，其中最特別的是用上 Loewe 鑲嵌拼皮技術的皮革配飾，由工匠手工將動畫角色移植到 Puzzle、Balloon 及 Hammock 等經典包款上，或是其他小包、皮套及錢包等小皮件上，展現精湛工藝。

Loewe X 《龍貓》系列形象照
Loewe X 《龍貓》系列形象照

這個聯名系列的宣傳廣告也緊扣《龍貓》的主題：親近自然，倘佯戶外天地，與自然和諧共存及純真童心。在新的一年裡，這股純粹之心是否對你我都更具意義？

Loewe X 《龍貓》系列 限定單品（向右滑看更多）

Totoro 龍貓天藍色短袖上衣
Totoro 龍貓天藍色短袖上衣
Totoro 黑色景色騎士皮衣外套
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Totoro 灰塵精靈亞麻白短袖上衣
Totoro 灰塵精靈亞麻白短袖上衣
Totoro 龍貓黃色短袖上衣
Totoro 龍貓黃色短袖上衣
Totoro 龍貓蘋果綠短袖上衣
Totoro 龍貓蘋果綠短袖上衣
Totoro 天空藍景色衛衣
Totoro 天空藍景色衛衣
Basket 天然色灰塵精靈小牛皮手提籃
Basket 天然色灰塵精靈小牛皮手提籃
Puzzle 棕褐色灰塵精靈小牛皮肩背提包
Puzzle 棕褐色灰塵精靈小牛皮肩背提包
Hammock 天空藍龍貓小牛皮迷你肩背提包
Hammock 天空藍龍貓小牛皮迷你肩背提包

Cushion 天藍色龍貓帆布肩背托特提包
Cushion 天藍色龍貓帆布肩背托特提包
Totoro 系列灰塵精靈小牛皮吊飾
Totoro 系列灰塵精靈小牛皮吊飾
Totoro 系列小雛菊小牛皮釘飾
Totoro 系列小雛菊小牛皮釘飾
Totoro 系列蘋果綠龍貓小牛皮拉鍊卡夾
Totoro 系列蘋果綠龍貓小牛皮拉鍊卡夾

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節（向右滑看更多）

Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包款製作細節
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包
Loewe X 《龍貓》系列 Hammock 包

作者／Lovina Wu
※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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