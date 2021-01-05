2021年1月必看5檔展覽 開啟藝術新視野

揮別2020年，迎向嶄新的2021年，從女性美學、當代藝術，乃至於社會議題的探討，2021年開春五檔展覽，邀你在嶄新的一年，開啟藝術新視野。

豬熊克芳 《蔚藍之中》

豬熊克芳 《蔚藍之中》展覽。（圖片提供/白石畫廊）

豬熊克芳 《蔚藍之中》展覽。（圖片提供/白石畫廊）

豬熊克芳 《蔚藍之中》展覽。（圖片提供/白石畫廊）

現正於白石畫廊展出的展覽《蔚藍之中》，是日本藝術家豬熊克芳（Katsuyoshi Inokuma）在台灣的首次個展，主要透過作品，帶領觀眾一窺他對於藍色與光線的獨到詮釋，以及寄寓於作品當中的情懷，這次共展出超過30幅作品，年代橫跨他1997年至2020年創作。

「我想把繪畫歸還到最純粹的情感之中，因此我不採用帶代表性的題材，我希望我的觀眾能自然地進入畫作，並與其對話。」——豬熊克芳

灰色 2018.2，2018。（圖片提供/白石畫廊） 灰色 2016.10，2016。（圖片提供/白石畫廊）

彭薇 《女性空間》

故事新編，2019。（圖片提供/藝術家與耿畫廊） HI-Ne-Ni IX，2019。（圖片提供/藝術家與耿畫廊）

七個夜晚：第二夜，2018。（圖片提供/藝術家與耿畫廊） 夢中人，2020。（圖片提供/藝術家與耿畫廊）

中國當代藝術創作者彭薇，擅長以嶄新的創作手法，重新演繹東方傳統思維與藝術形式，而近年她則是將更多的視角投注於「女性」形象的研究。此次於耿畫廊所展出的作品，更可以看見藝術家對於傳統女性形象的反思，以及如何以當代視角重新定義女性的角色與女性美學。

陳道明 《抽象藝術的先鋒者》

8102011，2011。（圖片提供／誠品畫廊） 大地山海之戀，2016。（圖片提供／誠品畫廊） 2016.3.1，2016。（圖片提供／誠品畫廊）

陳道明為東方畫會創辦人之一，是推動台灣現代美術史的重要藝術家之一，如今誠品畫廊特別舉辦《抽象藝術的先鋒者——陳道明個展》，要帶領觀眾感受陳道明在歷經不同年代、不同創作時期後，在畫布上所揮灑的蓬勃創作能量，他更曾說道：「作品的意義是心靈意識活動的一種記錄，原則上是抽象的，我在表達內在生命意象的過程中，盡量不受任何干擾，以求達到沒有結論又有結論的境界，美的醜的，本身即是獨立完整的生命，我只不過用我的語言把感覺訴諸畫面而已。」。

塵三、周宸、劉信義聯展 《曙疇陀光》

劉信義，多重的灰色，2020。（圖片提供/穎川畫廊） 周宸，庚子季秋廿六，2020。（圖片提供/穎川畫廊）

塵三，湘川，2020。（圖片提供/穎川畫廊）

穎川畫廊在2021年開春的第一檔展覽，即以《曙疇陀光》為題，期待揮別2020年的陰霾，看見2021年充滿希望的曙光。此檔展覽特別邀請到塵三、周宸、劉信義三位藝術家一同舉辦聯展，他們以各自不同的創作語彙來傳達生活哲思與精神感知。

黃博志 《四樓天堂》

四樓天堂，2020，兩頻道裝置，30’40’’。（圖片提供/双方藝廊） 四樓天堂，2020，兩頻道裝置，30’40’’。（圖片提供/双方藝廊）

四樓天堂，2020，兩頻道裝置，30’40’’。（圖片提供/双方藝廊）

双方藝廊所推出的黃博志個展––《四樓天堂》，其同名作品原為一個臨時搭建的四樓天堂酒吧內的限地演出，該作品改編自紐約法拉盛（Flushing）非法移民性工作者「宋揚」墜樓身亡的真實社會案件，黃博志透過該作品述說美國社會底層移工的困頓與黑暗，同時更透過五位作家於其中朗誦不同的生命故事，在此，真實世界與重新構築的故事相互交錯，「真相難辨，浮動的正義，始終需要自己挺身去拿捏自身與真實的距離。」黃博志如此說道。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

屬於台灣本土藝術之美！交趾陶工藝傳承的職人精神於台中蔦屋書店開展

不可錯過故宮2021開年鉅獻展覽！從帝后像虧視權力的形狀

盤點北中南3間絕美圖書館！一起在森林裡、在古蹟裡閱讀