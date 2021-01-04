台灣本土藝術之美 交趾陶工藝台中蔦屋書店開展

TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店在2021年元旦展開首次的藝文展覽，以代表台灣的『台派藝術』交趾陶藝術家「吳榮」，推出花開現囍為主題的新春企劃，期望能讓更多人認識交趾陶的精緻與台灣藝術的獨特性，「精藝求精，獨具匠心」，這份屬於台灣的情懷，交趾陶的文化譜曲，希望能為這個年代的本土藝術歌唱新的一頁。

胭脂水粉-歡容 法國三部曲-想

葉王寶石釉門派第四代傳人吳榮表示：「交趾陶是一門獨立的藝術，屬於台灣的藝術，此展售會名為花開現囍代表每一代交趾陶創作者都為了傳承藝術費盡心思，從一個種子落土到今日的繁花盛開。」其創作多年依然堅持使用寶石釉，經過三十餘年不斷的創新，突破了「交趾陶」給人們一般停留在廟宇空間印象，從雕塑的技術、題材的創新、釉色的表現。吳榮將交趾陶創作與現代結合，其賦予新的藝術生命，讓交趾陶能不斷提升，邁向更新的層次，吳榮交趾陶從宮廟裝飾，如今突破框架跳進我們的生活中，創作許多當代作品，吸引藝術愛好者典藏。代表作有動感十足的『齊天大聖』、溫柔婉約的『巧妝』、充滿台灣生命情感的『雲童』及台灣女性情感轉變的『法國三系列-相，想，嚮』，成為當代台灣交趾陶藝術家代表。

交趾陶 國寶藝術大師 吳榮 吳榮交趾陶 九氣爐

交趾陶是百年來在台灣本土綻放的宗教美學文化，藝術家吳榮多年琢磨其底蘊轉化為美感與鄉土思緒，結合經驗累積的捏塑與釉色技藝，創造一件件獨特神韻並含帶故事的交趾陶限量作品，歡迎於展覽期間至書店，親身一睹國寶藝術之美。

展售期間 : 2021.1.1-2021.3.1

展售地點 : TSUTAYA BOOKSTORE 台中市政店

地址 : 台中市西屯區市政北二路18之1號2、3樓

營業時間:11:00~22:00

吳榮交趾陶 齊天大聖 法國三部曲-嚮

作者／Tatler Taiwan

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