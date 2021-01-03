3間絕美圖書館 在森林古蹟裡閱讀

除了知名的北投圖書館之外，近期全台灣更有多間充滿當地人文特色的圖書館與美術館陸續開幕，且跟著我們的腳步，探訪北中南三間絕美圖書館，一同感受獨特的人文閱讀風貌。

新竹州圖書館

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

「重啟．未來閱讀」展覽，劉文瑄《可閱讀雕塑》。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

新竹州圖書館。圖片提供／台灣設計研究院

擁有近百年歷史的新竹州圖書館，是許多老新竹人的記憶，這座塵封了36年的圖書館，興建於日治時期，是一棟十分獨特的洋式建築物，是由當時的新竹州土木課技手宇敷赳夫所設計，整體設計以鋼筋混凝土造為主，外觀以洗石子為主要呈現方式，細細品賞，還能夠在建築物外觀找到與日本皇室十六八重表菊紋樣相似的菊花紋章，除此之外更有象徵生命與真理的火炬，以及羽翼與莨苕等西方建築常用的裝飾紋樣。

而2020年台灣設計展開展的同時，新竹州圖也同步開啟「重啟．未來閱讀」展覽，以「閱讀」為軸心，透過科技、設計與空間裝置等，引領觀眾重新思考閱讀之於生活的意義。

「重啟．未來閱讀」展覽，舊香居。 圖片提供／台灣設計研究院

「重啟．未來閱讀」展覽，范承宗《讀海》。 圖片提供／台灣設計研究院

台南市立圖書館新總館

圖／取自台南市立圖書館FB粉絲團

圖／ 取自台南市立圖書館官網

台南市立圖書館新總館剛於2021年1月2日正式開館，不僅在設計呼應台南老屋窗花紋樣意象，館外更規劃了腹地廣大的閱之森公園，藉此邀請民眾一同在此打開閱讀新時代。

新總圖外觀以仿木質色澤的鋁隔柵外牆來呈現，藉此呼應台南老屋窗花紋樣，並同時以現代風格加以轉化詮釋，在每天不同時刻的光影變化之下，展現獨有的律動之美。占地1.5公頃的新總圖，是一棟有著地下2層、地上6層的建築物，包含哇劇場、拾光講堂、藝廊、五感探索區、樂齡區、手作教室、文學沙龍、日文舊籍、臺南名人堂等，預計能夠至少容納60萬件館藏、提供1,000種期刊，而南市圖近期也陸續分享館內設計，除了有著與隔柵外牆裡外呼應的垂直線條設計之外，館內更包含一座貫穿全館各樓層的大紅色樓梯，更使得南市圖館內的空間更具層次感。

圖／取自台南市立圖書館FB粉絲團

圖／取自台南市立圖書館FB粉絲團

屏東縣立圖書館

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館位在佔地達13公頃的千禧公園內，雖然公園外被繁忙的都市車道圍繞，但千禧公園裡有著大片林木，是城市裡難得的喘息空間。位在公園裡的屏東縣立圖書館四周也被樹林包圍，與圖書館整修過後的大面積玻璃牆相映之下，就像是走進了森林秘境。

圖書館內部大廳採用了挑高設計，營造出寬廣的空間，並以簡約感的木材作為室內的主要設計風格；開放式的放映空間裡，則呈現出現代簡約的風格，成排的純白大理石階梯座位更讓人有種踏入美術館的錯覺；而專為小朋友設計的童書區也在整修過後有了全新面貌，不只閱讀空間大幅增加，環境也變得更友善，是能讓孩子們一邊享受閱讀，一邊玩耍的遊戲場。

屏東縣立圖書館。 圖／取自潘孟安FB粉絲團

屏東縣立圖書館。圖／取自潘孟安FB粉絲團

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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