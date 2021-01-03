故宮2021開年鉅獻 從帝后像虧視權力的形狀

權力難以捉摸，但往往會巧妙附身於許多視覺形象上，發揮強大的作用。國立故宮博物院2021年元旦推出「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展，精選原藏於紫禁城南薰殿的帝后像，從夏禹王、唐太宗，一直到宋朝、元朝、明朝的皇帝與皇后。看擁有巨大權力的一國之尊，其肖像如何彰顯不同於一般人的高貴身份，又如何讓觀者辨識出，他們就是掌握「權力」的領導者呢？

圖／Tatler Taiwan

「權力的形狀—南薰殿帝后像」特展以「低調奢華」、「別具一格」、「踵事增華」三大主題分別呈現宋、元、明不同帝后肖像風格。南北宋帝后像以從袖口露出的織金內裳，或是供其靠坐踩踏的精緻墊褥，展現低調奢華美學；元代帝后像雖然只剩下半身像，但服制冠冕堅持蒙古族的特色，獨具一格；明代皇帝肖像為本次展覽的重點之一，可由選展的四幅坐像，掌握明代帝王肖像經過數代陳設、擺飾與符號的堆砌，朝向圖像、符號滿溢的踵事增華方向發展。

圖／Tatler Taiwan

另外值得一提的是，本特展結合了故宮推動「館校合作」以及經營視障觀眾兩個計畫，與板橋高中師生合作，透過課程對展覽內容深入瞭解，並嘗試與視障朋友一起發想這個平面的書畫特展的各種輔具，例如視障版本的語音導覽，或是製作畫中龍椅、寶座提供觀眾試坐及觸摸，希望能讓視障朋友也「看到」權力的形狀。

圖／Tatler Taiwan

權力的形狀—南薫殿帝后像特展

時間：2021/01/01〜2021/04/06

地點：故宮北部院區202,208,212陳列室

作者／Scarlett Feng

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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