新台幣升升不息　迎接匯率新常態

文／黃雅慧

隨著各主要經濟體央行實施寬鬆貨幣政策，加上美國為了疫情發佈的紓困措施，導致美元指數跌至兩年半新低，弱勢美元同時帶動了主要貨幣，如歐元、人民幣、新台幣與韓元的攀升，如新台幣自一年來升幅逾5%，盤中新台幣兌美元一度達到28.1元。

西方國家央行的印鈔政策，導致國際熱錢流竄，加上新冠疫苗的推出，使得貿易、商旅與大宗商品價格正常化的預期推波助瀾，這些游資多數選擇流入新興市場。根據國際金融協會（IIF）於2020年12月初公佈的數據顯示，11月投資者向新興市場股市創紀錄地投入400億美元，在新興債市也投入370億美元，超過之前三個月的總和。

國際熱錢拉抬漲勢

不過，熱錢的進入會導致當地貨幣的波動，在近期波動之下，國際金融協會首席經濟學家羅賓（Robin Brooks）懷疑這種波動會觸發全面貨幣戰爭。品浩（PIMCO）新興市場投資組合管理主管達文（Pramol Dhawan）表示，會爆發貨幣戰爭的地區，通常是那些吸引多數資金流或最多股市資金的地區，他指出「台灣、南韓與中國大陸是主要的熱點，未來可能還包括印度。」

事實上，台灣幾個數據也透露著熱錢湧進的隱憂。據金管會公佈外資進出最新統計，外資2020年11月持續淨匯入約58.88億美元，淨匯入幅度創2016年3月以來近4年8個月高點，使累計淨匯入金額回升至2,040.32億美元。不過，累計外資前11月仍為淨匯出約95.68億美元，全年累計預期仍屬淨匯出態勢。在一進一出之間，容易造成匯率的波動。

此外，據央行公佈的10月廣義貨幣供應量M2年增率為7.05%，已經高出目標區2.5%-6.5%的區間。

由上述可知，國際游資正湧向台灣，頻繁進出造成匯率波動，而出口商在匯率變動中同時行恐慌性拋匯，加劇匯率的不穩定性。而以穩定匯率為要務的央行正為了匯率波動焦頭爛額中。

「彭淮南防線」難守

也因此，央行今年以來與匯率多有回合作戰。就內部操作而言，為了穩定匯率，央行緊守「彭淮南防線」，以28.5元為底線，當新台幣兌美元觸及防線，便以「無限量買匯」的「逆風理論」因應之。但無限量購入美元，也讓台灣外匯存底攀升，10月外匯存底增至5,012.41億美元，續創歷史新高，甚至蟬聯全球第五大外匯存底地區。

不過近期，可以看到央行在策略上稍有改變，改採前總裁彭淮南最常稱道的「柳樹理論」拉低防線，於盤中讓台幣匯率充分擺盪、釋放能量，如柳枝隨風擺動，尾盤再一次性進場調節。換言之，一手讓台幣彈性升值，一手仍在尾盤介入。

除了央行面對匯率調節壓力，面對新台幣升值的海嘯第一排——出口商首當其衝。匯率成為台灣廠商心頭之痛，今年諸多企業承受了匯損，導致營收受到重大影響，而紛紛向政府喊話，希望政府能處理「升升不息」的新台幣走勢。

央行就外部溝通方面，也幾乎到了每天發消息對外報告新台幣升幅，除宣稱匯率升值幅度尚屬穩定，同時也向傳產業者喊話，說明匯率不是影響出口的主要因素等。從央行近期這些喊話與動作，其實意味著台灣對於匯市在可能需要做好新的內外認識與調整。

從外部環境而言，疫情加上美國印鈔與寬鬆貨幣環境，讓熱錢朝著新興市場流竄，導致新興市場貨幣升值，新台幣自然是標的物之一。央行總裁楊金龍於2020年10月也提到，短期而言，28元將成為兌美元匯率的「新常態」。

升值並非洪水猛獸

因為新台幣匯率大方向是隨市場供需決定的浮動匯率，在當前狀態下，就算央行可能訂有防線，此線也可能會持續下移，因此，如何強化體質因應新常態，就成為當前課題。

就內部而言，為何台幣會升值？其實新台幣升值除了熱錢因素之外，也有基本經濟面在支撐，因為疫情期間，台灣前11月出口貿易額年增4.2%，因而帶動前三季經濟成長率總計達2.28%。在內外兩道力量之下，讓新台幣升值。

新台幣升值，意味貨幣購買力上揚，進口商可以得利。只是出口商便得承受匯損而哀聲連天。但這反映台灣產業長期結構性問題，政府為了照顧出口商，因此多抑制匯率，希望幫助廠商從價格戰打贏競爭對手。但阻升新台幣的同時，其實不利產業轉型升級，同時也讓低薪問題惡化。

從反面而言，貶值雖能提升外銷價格競爭力，但對整體競爭力不見得有幫助。根據中華經濟研究院2012年曾進行的研究顯示，新台幣升貶值在不同時期對產業帶來不同效應，原則上，貶值雖然對部分產業帶來好處，卻會使其陷入價格戰，如果在價格戰中受損，也無法使研發更進一步，不利產品提升，此則形成惡性循環。反倒是溫和升值，對促進產業轉型有好處。

是故，業者如何擺脫對匯率依賴、除了做好業內避險，同時該尋思承受陣痛進行生產技術的提升，這才是真正的挑戰。

可以預見，在不久的將來，匯率問題依舊會十分棘手。在歷經疫情之後，各國啟動經濟振興、並讓貨幣維持在低利、寬鬆環境之下，官方與企業共同研議，與匯率新常態共存，強化經濟體質，方能真正超前部署。

本文來源：《多維TW》月刊062期