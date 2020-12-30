「七七事變」太陽光電業陷困局！「政策轉彎，至少損失3000萬…」苦主像被判死刑

太陽光電困局，讓台灣綠能政策恐面臨跳票危機！

2025年是蔡英文政府主打「非核家園」的關鍵年，翻開能源轉型規畫目標，該年度再生能源發電量占比為20％，其中太陽光電的裝置容量達20GW（10億瓦）、以67％占比居各綠電之冠，可說是綠能政策能否達標的關鍵要角。

進一步檢視各年度目標，2020年政府替太陽光電設立的累積建置目標是6.5GW，但依經濟部提供的最新數字，截至2020年10月底，加總屋頂型、地面型太陽光電實際累計的裝置容量為5.2GW，距離目標仍有20％的距離要追趕。

台灣綠電為何正面臨跳票危機？本刊採訪團隊前往台南、彰化、嘉義等三大現場，深入直擊這場太陽光電困局。

困境1》限縮2公頃以下申請 業者損失3000萬不敢投資

2020年7月7日，那一天，農委會公告修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，並在7月28日正式修正的要點中，確定新增第七點之一。除了為自然地形或其他非農業用地所包圍、夾雜之零星農業用地，或7月31一日前經台電核准再生能源發電設備併聯審查意見書，以及經行政院列管有案之太陽光電專案推動區域外，兩公頃以下的農地依法都不開放設置太陽光電。

由於修法採更嚴格規範，且緩衝期太短，光電業者前期投入的費用付諸流水，因此損失數百萬、數千萬甚至上億元的並不少見，市場一片哀鴻遍野，稱其為「七七事變」。

第一站，我們來到台南市。眼前，手機接不停的浩威能源董事長呂唐緯，正是因修法，而至少損失3000萬元的苦主。

約在4年前，他因看好再生能源商機轉進太陽光電土地開發，至今全台共簽約1000多甲土地。他怎樣也沒想到政府一路力推的太陽光電政策，卻突然翻盤，公司上千萬元的前期投資，現在只能認賠。

困境2》畜舍老舊、缺饋線 好做的屋頂都做完了！

下一站，我們前往蛋雞的大本營彰化大城鄉。車輛一路前行，經過田間小路，拐了幾個彎後，抵達傳統蛋雞場。陽光下，屋頂上方架高起一片又一片太陽能板，頻頻射出了閃光，也有助底下的畜禽舍降溫3到5度。

這間畜禽舍，不過是彰化大城鄉約80多間畜舍架有太陽能板的其中一間，以當地現有361間畜舍計算，還有近8成畜舍尚未建置太陽光電。

「沒做一定有原因，大部分好做的都被大家做光光。」8年來共替全台上百間畜舍屋頂架設太陽光電的群創能源科技董事長許峻瑋解釋，最理想能架太陽光電的畜舍屋頂要結構好、有執照、有饋線，但現況除了沒饋線是最大問題之外，「第二是結構，第三要業主有意願，第四是建物合法性。」

許峻瑋不諱言，畜舍屋頂型太陽光電流程如果順利，從啟動到正式收到電費，約歷時1年，「沒饋線完全沒辦法，只能排隊等。」

困境3》漁獲量不到7成要撤照 投資風險沒人敢擔

「太陽能板會不會影響養殖」、「未來養殖成績不如預期，是漁民還是光電業者要負責？」對於漁電共生，市場不是沒有疑慮。第三站，採訪團隊走進台灣養殖重鎮嘉義縣布袋鎮。

為了避免「假養殖、真種電」，農委會訂定《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》，漁電共生專區必須取得7成地主與養殖業者同意，室外魚塭的太陽能板遮蔽率至多4成，且養殖產量必須維持7成，否則就會撤照。然而，台電簽約一簽下去就是20年，看天吃飯的養殖漁業難以保證產量，不少漁民與光電業者深怕賣電臨時喊停，因而望之卻步。

按照經濟部的最新盤點，包括經濟部、科技部、教育部、農委會、環保署、內政部、國防部、交通部、國產署等各部會必須通力合作，才能力拚完成2025年的太陽光電總目標。

當太陽光電進度正拉警報，如何積極尋求共識、成功搶救光電困局，無疑是台灣現階段不能逃避的關鍵議題。

台灣綠能政策為何面臨跳票危機？詳見第1254期《今周刊》。(閱讀全文…)

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