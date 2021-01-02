台南市立圖書館新總館 3大亮點搶先看

台南市立圖書館新總館本週正式開館，不僅在設計呼應台南老屋窗花紋樣意象，館外更規劃了腹地廣大的閱之森公園，藉此邀請民眾一同在此打開閱讀新時代。

圖片取自台南市立圖書館FB粉絲團

圖片取自台南市立圖書館官網

圖片取自台南市立圖書館官網

近年來，台灣各地都有越來越多精彩的公共與藝術展覽空間陸續完工，不論是台南市美術館、屏東總圖、嘉義市立美術館⋯⋯等，都不斷結合在地風土與文化特色，為民眾帶來更多元的生活風貌，而在2016年由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所（MAYU architects）奪下台南市立圖書館新總館競圖首獎之後，在歷經多年期待之下，南市圖新總館終於在2020年聖誕節12月25日當天開始試營運（採邀請入館方式進行），並於2021年1月2日正式開館。

圖片取自台南市立圖書館FB粉絲團

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新總圖外觀以仿木質色澤的鋁隔柵外牆來呈現，藉此呼應台南老屋窗花紋樣，並同時以現代風格加以轉化詮釋，在每天不同時刻的光影變化之下，展現獨有的律動之美。占地1.5公頃的新總圖，是一棟有著地下2層、地上6層的建築物，包含哇劇場、拾光講堂、藝廊、五感探索區、樂齡區、手作教室、文學沙龍、日文舊籍、臺南名人堂等，預計能夠至少容納60萬件館藏、提供1,000種期刊，而南市圖近期也陸續分享館內設計，除了有著與隔柵外牆裡外呼應的垂直線條設計之外，館內更包含一座貫穿全館各樓層的大紅色樓梯，更使得南市圖館內的空間更具層次感。

公共藝術作品《陣風》（Gust of Wind），圖片取自台南市立圖書館FB粉絲團。

圖片取自台南市立圖書館官網。

圖片取自台南市立圖書館官網。

圖片取自台南市立圖書館官網。

圖片取自台南市立圖書館官網。

除此之外，懸掛於館內天井的公共藝術作品《陣風》（Gust of Wind）更是一大焦點，這件由英國藝術家團隊保羅．考克斯基（Paul Cocksedge）所創作的公共藝術，整件作品彷彿是被陣風吹向天際的紙張一般，更象徵著紙本閱讀的愉悅與人們透過閱讀所能得到的心靈與思想自由。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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