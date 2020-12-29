全台首個引進鼎泰豐的自助餐廳！遠東 Café 斥資 8 千萬全面升級

近期香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝，現已正式開幕。

連續 3 年獲得《米其林台北指南》評選為經典奢華酒店的香格里拉台北遠東飯店，最近將 6 樓的遠東 Café 自助餐廳重新改裝，斥資新台幣 8 千萬元、歷時 3 個多月完成，以 12 大美食主題區呈現！

香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝 香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝

其中，最大的亮點莫過於攜手鼎泰豐合作，在餐廳內設置鼎泰豐餐檯，每日精選一款小點於午餐及晚餐餐期輪替供應，例如紅油炒手、蝦仁燒賣、菜肉蒸餃、手工水餃、黃金流沙包、千層油糕等，成為全台首個在自助餐廳內供應鼎泰豐點心的五星級酒店。

另外，在海鮮區也新增活龍蝦水族箱，並有起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油及中式辣醬爆炒等口味可選，由主廚現場為賓客烹調。

遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現 遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現

遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現 遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現

而為了給大家驚喜，主廚團隊也設計每日驚喜菜色，除了各餐檯上的美食，午餐及晚餐還會推出「隱藏版美食」！至於到底是什麼樣的料理，只有親自一訪才知道了。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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