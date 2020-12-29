全台首個引進鼎泰豐的自助餐廳！遠東 Café 斥資 8 千萬全面升級

全台首個引進鼎泰豐的自助餐廳！遠東 Café 斥資 8 千萬全面升級。圖／Tatler Taiwan提供
全台首個引進鼎泰豐的自助餐廳！遠東 Café 斥資 8 千萬全面升級。圖／Tatler Taiwan提供

近期香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝，現已正式開幕。

連續 3 年獲得《米其林台北指南》評選為經典奢華酒店的香格里拉台北遠東飯店，最近將 6 樓的遠東 Café 自助餐廳重新改裝，斥資新台幣 8 千萬元、歷時 3 個多月完成，以 12 大美食主題區呈現！

香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝
香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝
香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝
香格里拉台北遠東飯店的遠東 Café 自助餐廳重新改裝

其中，最大的亮點莫過於攜手鼎泰豐合作，在餐廳內設置鼎泰豐餐檯，每日精選一款小點於午餐及晚餐餐期輪替供應，例如紅油炒手、蝦仁燒賣、菜肉蒸餃、手工水餃、黃金流沙包、千層油糕等，成為全台首個在自助餐廳內供應鼎泰豐點心的五星級酒店。

另外，在海鮮區也新增活龍蝦水族箱，並有起司焗烤、碳烤龍蝦佐澄清奶油及中式辣醬爆炒等口味可選，由主廚現場為賓客烹調。

遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現
遠東 Café 自助餐廳以 12 大美食主題區呈現

而為了給大家驚喜，主廚團隊也設計每日驚喜菜色，除了各餐檯上的美食，午餐及晚餐還會推出「隱藏版美食」！至於到底是什麼樣的料理，只有親自一訪才知道了。

作者／Ting Wei
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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