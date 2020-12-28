除夕團圓飯外帶 精選6餐飲品牌年菜

農曆過年即將到來，除夕夜的團圓飯，你打算怎麼吃呢？除了自己煮、到外面吃之外，今年也有不少餐飲品牌推出外帶年菜，從年菜經典的白鯧，到象徵好彩頭和步步高升的蘿蔔糕都有，不妨參考下方為你整理的清單！

亞緻餐飲推東坡肉、天香樓招牌花雕醉雞

亞緻餐飲天香小滷牛三寶禮盒

亞緻餐飲杭式花雕醉雞

往年，亞緻餐飲暢銷的東坡肉、小滷系列及堅果，在這次的外帶年菜中都買得到，其中，小滷系列囊括牛腱、豬耳、鴨舌、鴨翅、牛筋等多樣滷味精選。此外，更新增米其林一星餐廳天香樓的招牌前菜——杭式花雕醉雞。各樣外帶年菜在飯店、百貨及電商通路都買得到。

拜完還能吃 山海樓推祭拜必備三牲禮

山海樓一品寶鍋

山海樓三牲禮

傳統春節要以三牲祭祖，山海樓為此推出掛爐燒雞、金銀燒豬，及年節最受歡迎的「香酥白鯧」作為三牲祭拜禮，外帶回家後，除了可用於祭祖，也可作為年菜。此外，山海樓亦推出紅蟳海鮮米糕、山海拼盤及一品寶鍋等料理，豐富除夕夜的餐桌。

六福集團年菜 7-11 買得到

六福極品海味滷白菜

六福推冷凍年菜

六福集團連續 4 年與 7-11 合作，今年同樣推出狂銷破千份的「極品海味滷白菜」，以大白菜搭配五香肉條、魚皮及香菇等食材烹調，即日起可在 7-11 訂購。也可至六福美饌官網購買佛跳牆、松茸蟲草黑羽雞湯、上海醃篤鮮湯等其他菜色，比較特別的是，今年六福針對素食或想吃蔬食的消費者，推出蔬食佛跳牆，只要簡單加熱就能上桌。另外，六福萬怡酒店的粵亮廣式料理亦推出讓民眾自取的外帶年菜，包含吊燒雞、蒸石斑及蘿蔔糕等。

香格里拉遠東飯店 外帶年菜品項達 50 樣

香格里拉台北遠東年菜

香格里拉台北遠東年菜

除了每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，香格里拉遠東飯店也推出外帶年菜，包含廣式盆菜、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、蔥烤香魚，還有曾榮獲《蘋果日報》評比季軍的鮑片海鮮西滷肉與點心第三名的蘿蔔絲酥餅。

一次集結中台日式料理 晶華酒店加推傳統粵式盆菜

台北晶華酒店外帶年菜

晶華軒富貴鮑參盆菜

經營外帶年菜多年的台北晶華酒店，今年持續推出粵菜、滬菜、台式手路菜、日式火鍋，以及集合 18 道開胃菜的滿漢禮盒。除此之外，更由晶華軒廚藝總監鄔海明打造傳統的港粵盆菜，匯集鮑魚、花膠、婆參、帝皇蝦、北菇等 15 種食材，復刻流傳上百年的傳統年菜。

黃亞細肉骨茶推雙人套餐

黃亞細雙人享福餐

來自新加坡的黃細亞肉骨茶，今年除了有經典的肉骨茶，也推出饕客喜歡的潮州滷水，以中藥材及香料滷製。而豬事順手則取肥油較少、膠質豐厚的豬前蹄，去骨後以滷汁滷入味。此外，更推出雙人享福餐，可任選經典肉骨茶、鮮蝦叻沙濃湯麵及鮮灼肉片湯等菜色，即便是過年也可一品南洋風味。

作者／Ting Wei

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

Netflix 12月片單大公開：3部年底必看韓劇與《一個巨星的誕生》、《藍調天后》等好萊塢強片年末壓軸登場！

初一開始邁向美好的一年！2020鼠年趨吉避凶懶人包

元宵節不怕無處去，全台6個絕美藝術打卡景點與燈節特搜，讓你度過最有藝術氣息的元宵週末！