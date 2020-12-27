「風」的不同面貌 屏東落山風藝術季登場

2020屏東「落山風藝術季」經過兩年的籌備，終於在近日登場！策展理念將藝術與屏東車城當地的落山風結合，打造34組風動藝術裝置並規劃主題市集、音樂會，帶領遊客們看見「風」的不同面貌。

風之夢土，李蕢至。

每逢冬季，越過中央山脈後的東北季風，都會為屏東恆春半島帶來威力強勁的落山風，每到這個時節，飽受強風侵襲的屏東車城鄉往往因此而流失了許多遊客。

因此「落山風藝術季」選擇將強風化為助力，順應著當地風大的優勢在本屆藝術季活動中打造34座風動藝術裝置，不只給了車城鄉海口港邊沿岸截然不同的面貌，隨風舞動的藝術裝置在藍天白雲下更形成特色十足的風景、非常值得拍照留念！

飛魚來了，李維睦。

2020落山風藝術季以《逆風旅行》（Headwind Odyssey）為題，同時將「喜愛迎風挑戰的旅人」作為核心創作精神，將展覽分為「氣象電影」、「科幻經典」和「時間旅行」三大主軸，邀請來自各式不同領域的藝術家參與，作品涵蓋了裝置藝術、建築、雕塑、音樂、多媒體、攝影、平面設計等多種形式，一同佇立在沙灘上、化為風中最迷人的景象。

海口有蔥鏡，陳宗寶。

風中舞動，鄭陽晟。

2020逆風魚飄，風學院創作群。

除了裝置藝術，落山風藝術季也安排了一系列市集、音樂會以及劇場等表演活動。首先登場的將是明年1月2日舉行的「海口風市集—藝術小農市集」及音樂會活動，邀請到美秀集團、淺堤、問題總部、U.TA屋塔等樂團，無畏強風熱烈開唱！

而到了2月27日，劇團「斜槓青年創作體」以海口社區為戲劇創作主題的社區劇場則將壓軸登場，並請到國際聲響藝術家演出實驗性的獨特音樂饗宴，為本屆藝術季活動劃下完美句點。

Beach House，風學院創作群。

漫遊巴士，李承亮、逆風打卡站，風學院創作群。

為了迎接藝術季活動，座落於蔚藍海岸旁的海口港也進行了大幅翻修，將原本的候船室改造成有著玻璃帷幕的「看海美術館」，成為全台唯一面海的美術館，旅客一邊欣賞作品的同時更能飽覽山海美景，不論是想要享受藝文能量或自然風光都很適合到此一遊。

凝視未知的海洋，曾瑋。

2020屏東落山風藝術季活動已於日前開展，活動將一直持續到明年3月1日，期間更將經過元旦、農曆春節與二二八連假，在兼顧防疫安全的情形下，不妨在假期間安排一趟屏東小旅行，欣賞南國風光！

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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