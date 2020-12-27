揭開保時捷Taycan原型車概念設計的神秘面紗

保時捷首次以「Porsche Unseen」為主題，出版從2005至2019年共15輛概念車款的設計研究。內容不僅涵蓋對設計過程的獨到見解，更展示從設計圖到車輛生產的過程。

這款閃亮的銀色Vision Turismo原型車是為了研究配備後置引擎的四門跑車所打造的。「但是後來我們發現，如果採用純電驅動能更完整地實現這個想法。」保時捷設計部門 Style Porsche 副總裁 Michael Mauer說道。因此，Vision Turismo成為了保時捷首部純電跑車Taycan的開發藍圖。

Taycan原型車款——Vision Turismo。

Mauer描述設計過程時說道：「我們的願景並不是讓每輛車都上路，相反地，是建立創意思維與未來連結，並使品牌能持續發展。」跑車設計過程首先以草圖和3D模型建構概念，下一步是打造1:3比例模型，接著才是1:1模型。 Mauer表示：「虛擬世界是第一步，但是你必須在現實中實際體驗那非比尋常的模型，才能了解其令人驚訝的比例。保時捷僅有一個設計工作室，且其緊鄰開發部門。魏薩赫(Weissach)是我們的設計中心，與其在北美或亞洲等大都市開設先進的設計工作室，不如讓設計師從世界各地來到魏薩赫，在保時捷品牌的核心理念之下創造全新的跑車。」

Taycan原型車款——Vision Turismo。

保時捷設計工作室有超過120位設計師，包含：內裝、外觀、色彩和材料專家；以及模型製作者、建模者和研究工程師。長遠來看，這些概念車的特點影響了所有車型的外觀，未來車型的設計語言則從長期願景發展而來。然而，在這個過程裡，更高層次的目標是將源自保時捷的設計DNA與最頂尖的跑車工程技術結合。一方面，這確保了保時捷未來車型的創新能力，另一方面，也為保時捷豐沛的品牌歷史提供了進化參考。

保時捷執行長Oliver Blume表示：「世界上有許多人喜歡保時捷跑車永恆而創新的設計。對我們來說，有遠見的設計研究是成功的基礎：替保時捷未來車款提供點子，並將品牌悠久傳統與開創性的未來技術結合。」

作者／Tatler Taiwan

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