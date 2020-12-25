最浪漫的時光獻禮 8款腕錶陪你度過歲末假期
迎接年末佳節，就用這些充滿特色的腕錶，陪伴你度過最難忘的假期。
Hublot
不論是送給自己或送給別人，一枚獨特的腕錶，都讓歲末佳節時刻，更顯得意義非凡。
Hublot這枚帶有幾何設計的立體鑲鑽錶圈，搭配上白色幾何錶盤，讓這枚腕錶充滿濃濃的冬日佳節氣息。
Van Cleef & Arpels
珍珠母貝、縞瑪瑙、藍寶石、鑽石與青金石的拼接組合，讓這枚腕錶充滿藝術感與歡樂氣息。
Audemars Piguet
鑲嵌上明亮式切割的漸層粉紅與藍色藍寶石的錶圈，大大地凸顯了中央的紫色錶面。
Zenith
這枚腕錶錶盤上的點點星光，恰恰是聖誕節所需要的。
Chopard
帶有獨特千鳥格紋設計的腕錶，是Chopard首次與西裝訂製品牌Kiton工作坊合作的結晶，最適合充滿品味的瀟灑雅紳。
TAG Heuer
這款搭配精緻棕色錶帶的限量版自動計時碼錶，非常適合賽車運動愛好者。
Franck Muller
酒桶形錶殼和飾有彩色數字時標的錶盤，都讓這枚腕錶呈現出獨有的時髦感。
Fendi Timepieces
禮物的秘密就藏在寶石錶冠內，這枚腕錶搭載獨一無二的專利機制，三組分別由白色拓帕石、粉色與紅色拓帕石、黑色尖晶石所打造的時標，可以透過旋轉寶石錶冠切換。
作者／Annie Darling, Lulu Tsai
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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