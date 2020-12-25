最浪漫的時光獻禮 8款腕錶陪你度過歲末假期

最浪漫的時光獻禮！編輯推薦8款設計腕錶陪你度過最難忘的歲末假期。圖／Tatler Taiwan提供
最浪漫的時光獻禮！編輯推薦8款設計腕錶陪你度過最難忘的歲末假期。圖／Tatler Taiwan提供

迎接年末佳節，就用這些充滿特色的腕錶，陪伴你度過最難忘的假期。

Hublot

經典融合系列Orlinski光燦白腕錶，皇金款 by Hublot。
經典融合系列Orlinski光燦白腕錶，皇金款 by Hublot。

不論是送給自己或送給別人，一枚獨特的腕錶，都讓歲末佳節時刻，更顯得意義非凡。

Hublot這枚帶有幾何設計的立體鑲鑽錶圈，搭配上白色幾何錶盤，讓這枚腕錶充滿濃濃的冬日佳節氣息。

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Soleil Féerique腕錶 by Van Cleef & Arpels。
Lady Arpels Soleil Féerique腕錶 by Van Cleef & Arpels。

珍珠母貝、縞瑪瑙、藍寶石、鑽石與青金石的拼接組合，讓這枚腕錶充滿藝術感與歡樂氣息。

Audemars Piguet

皇家橡樹系列腕錶 by Audemars Piguet。
皇家橡樹系列腕錶 by Audemars Piguet。

鑲嵌上明亮式切割的漸層粉紅與藍色藍寶石的錶圈，大大地凸顯了中央的紫色錶面。

Zenith

Defy Midnight女士腕錶，鑲鑽款式by Zenith。
Defy Midnight女士腕錶，鑲鑽款式by Zenith。

這枚腕錶錶盤上的點點星光，恰恰是聖誕節所需要的。

Chopard

L.U.C XP Il Sarto Kiton千鳥格紋腕錶 by Chopard。©Patrick Csajko
L.U.C XP Il Sarto Kiton千鳥格紋腕錶 by Chopard。©Patrick Csajko

帶有獨特千鳥格紋設計的腕錶，是Chopard首次與西裝訂製品牌Kiton工作坊合作的結晶，最適合充滿品味的瀟灑雅紳。

TAG Heuer

TAG Heuer Carrera x Aston Martin腕錶 by TAG Heuer。
TAG Heuer Carrera x Aston Martin腕錶 by TAG Heuer。

這款搭配精緻棕色錶帶的限量版自動計時碼錶，非常適合賽車運動愛好者。

Franck Muller

Vanguard Lady Moonphase腕錶 by Franck Muller。
Vanguard Lady Moonphase腕錶 by Franck Muller。

酒桶形錶殼和飾有彩色數字時標的錶盤，都讓這枚腕錶呈現出獨有的時髦感。

Fendi Timepieces

Fendi IShine腕錶 by Fendi Timepieces。
Fendi IShine腕錶 by Fendi Timepieces。

禮物的秘密就藏在寶石錶冠內，這枚腕錶搭載獨一無二的專利機制，三組分別由白色拓帕石、粉色與紅色拓帕石、黑色尖晶石所打造的時標，可以透過旋轉寶石錶冠切換。

作者／Annie Darling, Lulu Tsai
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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