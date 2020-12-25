「第11號衛星─牠它星球」 以互動藝術帶領孩童體驗生態多樣性

近期2020台北雙年展已如火如荼展開，雙年展以「你我不住在同一星球上」為題，探索著社會上各種相異的價值觀，並希望能促成不同觀點的討論，其中環境保育與永續發展議題，更是本屆展覽中策展人聚焦的重點，而台北市立美術館的兒童藝術教育中心也呼應此主題，打造「第11號衛星─牠它星球」教育計畫，帶領孩子們跟著藝術了解環境生態的重要。

北美館兒藝中心的第11檔教育計畫「第11號衛星—牠它星球」日前已盛大開展，展覽請到吳思嶔、林暐翔、回看工作室與柏林空間實驗室（raumlaborberlin）等多位藝術家和團隊及生態學者攜手合作，以動植物的「牠、它」視角出發，規劃一系列孩子們能親自參與的互動式展品，並希望藉此讓孩童能對生態環境有更多認識、了解與環境共生的重要。

林暐翔、回看工作室《到它家拜訪》

由植物環境生態專家林暐翔，與聲音藝術推廣團隊「回看工作室」共同創作的《到它家拜訪》系列作品：〈跑跑草場〉、〈樹不樹健康〉以及〈林聲林生〉，三件作品皆以透過轉換人類一般視角的手法，邀請孩子們以傾聽、觀察、觸摸和遊玩的方式與展品互動，除了藉此了解自然生物多樣性的不同面向，也將能更進一步認識植物在環境中所扮演的角色。

林暐翔、回看工作室，《到它家拜訪_樹不樹健康》，複合媒材互動裝置，尺寸依現場而定，2020，臺北市立美術館提供。 林暐翔、回看工作室，《到它家拜訪_跑跑草場》互動情境照，臺北市立美術館提供。

柏林空間實驗室《島嶼出鍋務》

柏林空間實驗室（raumlaborberlin），《島嶼出鍋務》互動情境照，臺北市立美術館提供。

而柏林空間實驗室的作品《島嶼出鍋務》則是一場遊戲計畫，邀請孩子們戴上斗笠、提起菜籃化身小小採集者，跟著地圖採集常在冬天火鍋裡的出現的種種食材，展場中模擬了五種產物的地域環境，在參與遊戲的過程，觀者將能感受到日常生活對於自然環境的消耗，並了解島嶼生態與人類之間的關係。

柏林空間實驗室（raumlaborberlin），《島嶼出鍋務》(局部)，複合媒材互動裝置，尺寸依現場而定，2020，臺北市立美術館提供。

吳思嶔《雲豹與袋狼的一場對話》、《打電話給黑熊和水獺》

藝術家吳思嶔請到兩位研究台灣雲豹與澳洲袋狼的學者共同創作，兩位學者分別以自身專業，透過網路訊息的方式展開關於兩種不同物種的對話，不僅揣摩了動物的習性，亦分享了與這兩種動物相關的互動故事與傳說！

吳思嶔，《雲豹與袋狼的一場對話》，平片電視、動物模型、數位輸出，尺寸依現場而定，2016，臺北市立美術館提供。 吳思嶔，《雲豹與袋狼的一場對話》，平片電視、動物模型、數位輸出，尺寸依現場而定，2016，臺北市立美術館提供。

吳思嶔藝術家也延伸了上述作品的主題，打造出學習角落《打電話給黑熊和水獺》，孩子們可以聆聽黑熊與水獺的故事，並以牠們的角度參加問答遊戲，體驗動物們的生存危機。

臺北市立美術館與藝術家吳思嶔共同打造學習角落《打電話給黑熊和水獺》互動情境照，臺北市立美術館提供。

隨著兩年一度的2020台北雙年展盛大展開，北美館兒藝中心也同步推出相互呼應的全新展覽，到北美館看展不只有大人能欣賞豐富展覽內容，孩子們也能一起透過玩藝術的方式，學習生態保育的重要性。兒藝中心的「第11號衛星—牠它星球」已於12月12日展開，展覽將一連開放到2021年4月11日，休假期間不如就全家大小一同到此享受藝術生活！

作者／Tatler Taiwan

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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