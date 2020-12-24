交換禮物首選 Buly 1803限量香氛禮盒古典插畫躍上包裝
法國百年藥妝經典 Buly 1803 特別為台灣的香氛迷們，推出三款精緻的聖誕限量香氛禮盒，在法式香氣中帶你重溫在歐洲旅行的美好時光。
今年在無法出國旅行的情況下，Buly 1803 為大家準備了很特別的聖誕禮物，以精巧手工紙雕悉心復刻台北敦南門市的店面，包括法國工匠打造的橡木、胡桃木展示櫃、手繪壁畫與木雕穹頂等，如同把 Buly 1803 台北敦南門市，縮小後裝進精美的燙金禮盒。
Buly 1803 這次精選出三款聖誕限量香氛組合系列，可依照個人喜愛的香氣商品相互搭配。商品以標誌性的玻璃瓶身搭配精緻古典插畫和客製書寫標籤，為你打造最精美的聖誕交換禮品。
Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：身體潔淨組合
身體潔淨組合：香氛沐浴油 PERFUMED BODY WASH、香氛潔膚皂 DERMATOLOGICAL SOAP、香氛紙皂 SCENTED SOAP SHEETS
Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：肌膚護理組合
肌膚護理組合：面霜 FACE CREAM、香氛身體乳 PERFUMED BODY LOTION、手足霜 HAND AND FOOT CREAM
Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：純淨香氛組合
純淨香氛組合：三倍水 WATER-BASED PERFUMED、香氛精油 PERFUME、香氛石 STONE、香氛瓷盒 PORCELAIN
Buly 1803 台北敦南門市
地址：台北市大安區敦化南路一段263號
電話：(02)2703-1898
時間：周一至周日12:30－21:00
遠百信義A13（團團 TUANTUAN TEEMARKET）
地址：台北市信義區松仁路58號2F
電話：(02)2725-1228
時間：周日至周四11:00－21:30／周五至周六11:00－22:00
作者／Lovina Wu
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