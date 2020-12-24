交換禮物首選 Buly 1803限量香氛禮盒古典插畫躍上包裝

法國百年藥妝經典 Buly 1803 特別為台灣的香氛迷們，推出三款精緻的聖誕限量香氛禮盒，在法式香氣中帶你重溫在歐洲旅行的美好時光。

今年在無法出國旅行的情況下，Buly 1803 為大家準備了很特別的聖誕禮物，以精巧手工紙雕悉心復刻台北敦南門市的店面，包括法國工匠打造的橡木、胡桃木展示櫃、手繪壁畫與木雕穹頂等，如同把 Buly 1803 台北敦南門市，縮小後裝進精美的燙金禮盒。

Buly 1803 台灣限定販售聖誕禮盒 Buly 1803 台灣限定販售聖誕禮盒

Buly 1803 台灣限定販售聖誕禮盒，以精巧手工紙雕悉心復刻台北敦南門市的店面。 Buly 1803 台灣限定販售聖誕禮盒，以精巧手工紙雕悉心復刻台北敦南門市的店面。

Buly 1803 這次精選出三款聖誕限量香氛組合系列，可依照個人喜愛的香氣商品相互搭配。商品以標誌性的玻璃瓶身搭配精緻古典插畫和客製書寫標籤，為你打造最精美的聖誕交換禮品。

Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：身體潔淨組合 Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：身體潔淨組合 身體潔淨組合：香氛沐浴油 PERFUMED BODY WASH、香氛潔膚皂 DERMATOLOGICAL SOAP、香氛紙皂 SCENTED SOAP SHEETS Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：肌膚護理組合 Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：肌膚護理組合 肌膚護理組合：面霜 FACE CREAM、香氛身體乳 PERFUMED BODY LOTION、手足霜 HAND AND FOOT CREAM Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：純淨香氛組合 Buly 1803 聖誕限量香氛禮盒：純淨香氛組合 純淨香氛組合：三倍水 WATER-BASED PERFUMED、香氛精油 PERFUME、香氛石 STONE、香氛瓷盒 PORCELAIN

Buly 1803 台北敦南門市

地址：台北市大安區敦化南路一段263號

電話：(02)2703-1898

時間：周一至周日12:30－21:00

遠百信義A13（團團 TUANTUAN TEEMARKET）

地址：台北市信義區松仁路58號2F

電話：(02)2725-1228

時間：周日至周四11:00－21:30／周五至周六11:00－22:00

作者／Lovina Wu

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

全球5間奢華靜僻的旅宿推薦 2021夢幻旅遊清單

賴芳玉律師 選擇與雞蛋站在一起

懂用精油讓生活更有儀式感！來自天然植萃的香氛力量必須要知道！

編輯推薦6家質感聖誕花藝，替居家生活營造滿滿的聖誕氣息

【2020聖誕送禮攻略】編輯精選15款奢華獻禮 俏皮的、時髦的、優雅的……通通有