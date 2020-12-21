全球 5 間奢華靜僻的旅宿推薦 2021夢幻旅遊清單！
專為會員安排奢華旅遊的旅行社 Prior，由共同創辦人兼執行長 David Prior 和 Tatler 分享了一些世界各地他私心最愛的隱密奢華旅店。
Berber Lodge, 摩洛哥馬拉喀什
在馬拉喀什的麥地那心臟地帶，我喜歡 Jasper Conran 所擁的 L’Hotel，也喜歡替旅客在城市郊區中帶來慵懶生活的 Berber Lodge。Berber Lodge 由瑞士設計師和建築師 Romain Michel Meniere 打造，在其多年好夥伴 Studio KO 室內設計工作室的協助之下，為這座城市的時髦旅人創建了一個完美的容身之地。
Playa Grande Beach Club, 多明尼加共和國
位在多明尼加共和國最美麗的海灘上，這間加勒比海風格的 Playa Grande 海灘俱樂部，比起飯店，更像是一個混雜了殖民風格的私人住宅，帶你全然脫離原本的生活環境，是高調、時髦紐約人的最愛。
Longitude 131, 澳洲
Longitude 131的帳篷套房可以一覽烏魯魯巨石的景緻。 圖／Tatler Taiwan
想真正了解澳洲，那就得去到「澳洲的心臟」——烏魯魯巨石（Uluru）。Longitude 131 是一系列擁有可觀賞到巨石美景的帳篷，自澳洲最棒的酒店經營者收購了該營地以來，它就擺脫了從前《鱷魚鄧迪》的形象，並與當地原住民有良好的互動，不僅以精美的藝術品提升視覺美感，也提供旅客一個機會可以了解與體驗當地的神聖。
The Soho Hotel, 英國
倫敦芬代爾（Firmdale）地區的酒店大部分我都喜歡，但最常入住的是 The Soho Hotel，因為這是室內設計師 Kit Kemp 的得意之作。但老實說，真正讓它完勝的原因是其在紛擾的 Soho 區中，以完美服務、地理位置和隱密程度得分，是購物、享用美食和參觀不同劇院的理想選擇。
Ignacia Guesthouse, 墨西哥
從美食和藝術的角度來看，墨西哥無疑是美洲最動人的城市之一，但直到 Ignacia Guesthouse 的落成，它才有了代表性的住宿。Ignacia Guesthouse 的每間客房都像是不同顏色的天鵝絨拖鞋，充滿活力、風格特色，也有一點點驕縱，就像這座城市帶給你的感覺一樣。
作者／Kissa Castañeda
※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
延伸閱讀：
聖誕節、跨年國內旅遊來台南，必逛萬國通路創意觀光工廠：南台灣第一座透明星空泡泡屋、飄雪挪威森林與美食市集
Cindy Chao回歸珠寶藝術本質打造趙式經典，鑄就下一個百年傳奇