全球 5 間奢華靜僻的旅宿推薦 2021夢幻旅遊清單！

專為會員安排奢華旅遊的旅行社 Prior，由共同創辦人兼執行長 David Prior 和 Tatler 分享了一些世界各地他私心最愛的隱密奢華旅店。

Berber Lodge, 摩洛哥馬拉喀什

在馬拉喀什的麥地那心臟地帶，我喜歡 Jasper Conran 所擁的 L’Hotel，也喜歡替旅客在城市郊區中帶來慵懶生活的 Berber Lodge。Berber Lodge 由瑞士設計師和建築師 Romain Michel Meniere 打造，在其多年好夥伴 Studio KO 室內設計工作室的協助之下，為這座城市的時髦旅人創建了一個完美的容身之地。

Playa Grande Beach Club, 多明尼加共和國

多米尼加共和國 Playa Grande 海灘俱樂部的休息室。（向右滑看更多圖片） Playa Grande 海灘俱樂部的設計中融入熱帶島嶼風情。

殖民風格的房屋比當地一般的海灘別墅還高一些。 Playa Grande 海灘俱樂部有許多彩色的裝飾細節。

Playa Grande 海灘俱樂部的寬敞泳池。 Playa Grande 海灘俱樂部的傢俱和內裝。

位在多明尼加共和國最美麗的海灘上，這間加勒比海風格的 Playa Grande 海灘俱樂部，比起飯店，更像是一個混雜了殖民風格的私人住宅，帶你全然脫離原本的生活環境，是高調、時髦紐約人的最愛。

Longitude 131, 澳洲

Longitude 131為旅客提供豪華的旅行體驗。 Longitude 131的帳篷套房可以一覽烏魯魯巨石的景緻。

Longitude 131的帳篷套房可以一覽烏魯魯巨石的景緻。 圖／Tatler Taiwan

想真正了解澳洲，那就得去到「澳洲的心臟」——烏魯魯巨石（Uluru）。Longitude 131 是一系列擁有可觀賞到巨石美景的帳篷，自澳洲最棒的酒店經營者收購了該營地以來，它就擺脫了從前《鱷魚鄧迪》的形象，並與當地原住民有良好的互動，不僅以精美的藝術品提升視覺美感，也提供旅客一個機會可以了解與體驗當地的神聖。

The Soho Hotel, 英國

英國倫敦 Firmdale 區的 The Soho Hotel。

倫敦芬代爾（Firmdale）地區的酒店大部分我都喜歡，但最常入住的是 The Soho Hotel，因為這是室內設計師 Kit Kemp 的得意之作。但老實說，真正讓它完勝的原因是其在紛擾的 Soho 區中，以完美服務、地理位置和隱密程度得分，是購物、享用美食和參觀不同劇院的理想選擇。

Ignacia Guesthouse, 墨西哥

墨西哥 Ignacia Guesthouse 的室內裝潢。 Ignacia Guesthouse 的周圍處處都是仙人掌。

從美食和藝術的角度來看，墨西哥無疑是美洲最動人的城市之一，但直到 Ignacia Guesthouse 的落成，它才有了代表性的住宿。Ignacia Guesthouse 的每間客房都像是不同顏色的天鵝絨拖鞋，充滿活力、風格特色，也有一點點驕縱，就像這座城市帶給你的感覺一樣。

作者／Kissa Castañeda

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