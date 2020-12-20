6家質感花藝推薦 居家生活滿滿聖誕氣息

聖誕節即將到來，一個聖誕花圈、一棵聖誕樹……立刻就能替居家生活帶來濃濃的耶誕氣息。

2020年來到了歲末時刻，面對這變動頻繁的一年，把握與親人朋友相處的溫馨節日更是格外重要，邁入年底，感恩節、聖誕節、跨年等重要節日陸續到來，不妨藉此時機來替家中妝點一番！以下編輯精選大台北地區六家質感花藝，讓你輕輕鬆鬆就能替居家生活營造出溫暖的節慶氛圍。（依首英文字母順序排列）

CNFlower西恩∕CNGreen

聖誕芳香銀柏聖誕樹。 暖暖冬日諾貝松掛飾。

Flower Flower花的

而頂級玫瑰花精品花禮品牌Flower Flower花的，更以「LOVE is Sharing」為聖誕主題，推出三款精巧的聖誕樹花禮與三款聖誕永恆玫瑰花花禮，希望透過獨特的聖誕花禮，在2020年末傳遞溫暖能量。 其中，三款聖誕樹花禮也特別以「愛」來命名，主體採用新鮮的雪松及絲柏，放置家中能夠嗅到木質香脂氣味，而聖誕樹上方分別以粉紅、銀白、橘紅裝飾的花材更能夠保存至3~12月。

「感謝的愛」聖誕樹花禮。 「純淨的愛」聖誕樹花禮。 「豐盛的愛」聖誕樹花禮。

Mediana Rose 9朵聖誕永恆玫瑰花花禮。 Mediana Rose 9朵聖誕永恆玫瑰花花禮。 Mediana Rose 9朵聖誕永恆玫瑰花花禮。

Flower Space花意空間

為了迎接今年的聖誕節，Flower Space花意空間也特別推出多款獨特的聖誕限定花圈，不論是運用了尤加利果、乾燥麥桿菊、烏桕、松果、松蘿的「金色詩篇」聖誕花圈，或是以粉松蟲果、白蓬萊松、白蠟菊、棉花、肉桂打造而成的「芭蕾」聖誕花圈……等，都讓人感受到聖誕佳節的溫暖豐盛氣息。

花意空間 x 華山好樣思維VVG聖誕松果樹。 「12月的珊瑚島」聖誕花圈。 「金色詩篇」聖誕花圈。

「芭蕾」聖誕花圈。 「星鑽光」聖誕花圈。 「罌粟莓果」聖誕花圈。

Hide Daily朵常

隱身於大安區巷弄內的複合式花店Hide Daily朵常，在獨特的老屋改造空間中，延續花藝的獨特美學與生命力。在即將迎接聖誕節之際，朵常除了推出多款別具特色的聖誕花圈、聖誕樹作品之外，今年更特別與麒麟山告解室合作，推出以台灣秘境為主題的聯名花藝蠟燭，用台灣大地的豐沛能量與蠟燭的溫暖氣息，帶給所有人一個溫馨美好的佳節獻禮。 除了別緻的聖誕花藝作品之外，朵常更推出聖誕花藝課程，讓你能夠與三五好友一同打造專屬於自己的聖誕花藝，並於此度過最獨特的聖誕佳節。 Hide Daily朵常

除了不同的聖誕花藝作品之外，Hide Daily朵常也推出多堂聖誕花藝課程。 聖誕松果花圈。 Hide Daily朵常與麒麟山告解室合作花藝蠟燭。 諾貝松聖誕花圈。

honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝

honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝今年則以「Concert for Christmas聖誕音樂會」為主題，延續其一貫的詩意設計美學，以獨家限量進口的北美弗雷澤冷杉、檀香柏與高級仿真樹，打造豐饒且充滿當代美學的耶誕樹輪廓，再掛上數量稀少、獨家進口手作玻璃裝飾，讓你的聖誕樹與聖誕花圈更加與眾不同。 除此之外，更推出「鐘罩式恆星花聖誕樹」，將美好的聖誕節時光封存，讓你在閃爍的浪漫燈光與歡樂的樂音中，一同迎接美好的聖誕佳節。不論是聖誕花圈、聖誕樹或是聖誕樹音樂盒，honeyDANIELS Florist丹尼爾花藝要用聖誕樹最美的姿態，替所有人帶來滿載祝福的美好心意。

「聖誕之歌」聖誕花圈。 迷你不凋聖誕樹發光音樂盒。

「祝你聖誕快樂」聖誕花圈、「美好的小聖誕」聖誕樹。

「白色聖誕節」聖誕花圈。 「美好的小聖誕」聖誕花圈。

Taipei Florist台北花苑

Taipei Florist台北花苑獨特的聖誕佈置。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理） 北歐冬情禮盒。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理） 永生花，永綻聖誕系列。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理） 英倫溫情禮盒。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理） Taipei Florist台北花苑獨特的聖誕佈置。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理） 英倫溫情禮盒。（ 花藝設計∕台北花苑 林惠理）

實際商品數量、樣式、價格與到貨時間等訂購細節，均以各店家公告為準。

作者／Lulu Tsai

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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